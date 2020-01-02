「月入20萬」的醫生或房東哪個好？ 網友一面倒

傳統觀念而言，醫生的社會地位比其他職位相對較高。示意圖／ingimage 分享 facebook

許多人都希望自己的工作能錢多、事少、離家近，而職業的社會地位也是某些人會考慮的因素之一。一位網友上網發文提問，表示同樣月入20萬，當一位社會地位高的醫生，還是當一個社會觀感普通，但自由時間多的房東，哪個比較好？對此，許多網友紛紛留言選擇房東，並提出分析。

原PO在「批踢踢女孩板」發文，她說當一位主治醫生之前，需要熬過6年醫學院、2年畢業實習、4到6年的主治醫生，才有機會成為月入20萬的醫生，一旦成為主治醫生在社交上也能替自己加分。而另一個選項則是成為一位收租穩定的房東，租金每月總和20萬，自由時間超級多，但社會觀感就不如主治醫生高，原PO疑惑詢問網友們「各位如果可以選擇的話，要選擇當哪一個呢？」

對此，許多網友紛紛選擇房東，「當然是房東，醫生隨時會被告還要進修」、「房東啊，不事生產還有錢拿」、「當然是房東然後可以興趣做自己的事」、「房東啊廢話，醫生要自己開業才賺很大，而且超級累」、「醫生錢多，但是很少有空花錢」。

但有其他網友則是表示，「當然是醫生，社會地位差很多」、「其實怎樣都比醫生好，但是醫生是成就感」、「醫師，有一技之長可以移民，房東很難移」、「醫生也可以買房，租別人當房東」、「我老闆醫師一個月少說一百吧，被告他也是去法院說說話而已，根本沒在在意」。