他躲超商門口偷窺 女店員跑出大喊一句引網友鼻酸

原PO在超商門口發現舉止怪異的伯伯，一直偷看女店員。超商示意圖，非文中地點。記者劉星君／攝影 分享 facebook

父母總是無條件地為孩子付出，即使不說出口，也會默默地關心。一位女網友近期上網發文，表示跨年夜時經過超商發現一位行蹤詭異的伯伯，站在超商門口不斷觀望超商女店員，正當原PO準備提醒店員注意時，她就興奮地跑出來跟這位伯伯說話，而店員講的話也讓原PO聯想到自己的父親，她在文章分享自己對父親說的話，讓網友感動不已。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，分享跨年夜遇到的感動經歷，她表示自己跨年夜下班後走去超商買晚餐，發現一位伯伯舉止奇怪地站在店門口，一副在躲人的樣子，但是又欲言又止地望著超商內的女店員，正當原PO打算走進去店內提醒店員注意時，對方卻蹦蹦跳跳地跑了出來，向伯伯喊道「爸，你怎麼在這裡？」而伯伯見狀後不好意思地說「妳打工我都沒關心過」，原PO發現伯伯其實是女店員的爸爸，刻意來接她下班，一起買宵夜回家跟媽媽吃。

看著女店員與爸爸一起牽手返家的樣子，原PO突然想起10幾年前與父親的互動，她在文章上貼出自己與父親的合照，表示當年跨年夜時自己也在超商當店員，父親同樣像伯伯ㄧ樣蹲在外面偷看，「差別在於，因為我老爸自己覺得自己很瘦，所以躲在比他更瘦的柱子後面」，而原PO父親甚至因為偷偷摸摸的行為被老闆當成是小偷，差點打起來，而她現在回想起來仍覺得很好笑。

但原PO也說到「 2020 了，在天上也要記得跨年喔！老爸，下次躲起來，記得要找一根比你寬的柱子知道嗎？」而網友們則被原PO的故事感動，紛紛留言，「原來，有這樣的故事，看得我眼睛都紅了，加油」、「突然一陣鼻酸」、「很感動，雖然逝去至少曾擁有過這份幸福」、「不要切洋蔥」、「珍惜家人和身邊的人喔」。