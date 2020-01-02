房客積欠兩年管理費 屋主一年後被催討怨爛管委

有網友表示，他把房子出租，當時協議管理費由房客支付，沒想到後來把房子賣掉時，卻一年後卻被通知竟有長達兩年未繳管理費。圖／ingimage，示意圖 分享 facebook 管委會在社區中扮演著相當重要的角色，影響著社區住戶的居住品質。一名網友表示，他把房子出租，當時協議管理費由房客支付，沒想到後來把房子賣掉時，一年後卻被通知竟有長達兩年未繳管理費，且房客也無任何回應，令他相當煩惱。

一名網友在「mobile01」發文，他出租一間房子，當初和房客協議管理費由他們支付給管委會，後來他把房子賣掉，同時和房客解約，由於當時並無看到社區大樓公佈欄有任何管理費欠繳資訊，且他一、兩個月就會回社區看一下是否有資訊公告，但也沒看到任何資訊，因此並無發現房客沒有繳交管理費，直接就與房客解約並退還保證金。

事隔快一年，原po竟收到未繳交長達兩年的管理費通知，請他補繳，但根據公寓大樓管理條例，兩期未繳就應通知，但卻在隔了24期才通知，導致沒機會與房客催討，於是他想詢問是否有權利與管委會協調欠繳金額。

後來原po與管委會討論後才發現管委全換人了，原來因社區住戶受不了之前的管委，於是在年終改選時團結起來，擠下萬年地主戶霸佔的管委會，新管委查看管理費後，發現一堆住戶好幾年沒繳管理費，於是才發了十幾份存證信函出去，其中五年以上沒繳的都有，因此，管委也表示無法給予協商機會，最後，原po決定默默吞下兩年的管理費，他也無奈表示，「一個萬年擺爛的管委會，真的會毀了一個社區」。

網友紛紛表示，「真是管理有夠差的管委會」、「法律只規定說超過兩期可以催告後，訴請法院命其給付，並不是說超過兩個月一定要催繳，所以管委會並沒有責任，另外，如果沒有加收利息，建議樓主趕快繳清，後續你跟房客的問題再自行解決」。