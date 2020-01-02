跨年夜被外送員棄單 老闆免費送「3000元炸物」

台中大里一家炸物店老闆跨年夜遭棄單，導致炸雞等炸物白炸，只好提供給民眾免費索取。圖片來源／ingimage 分享 facebook

跨年夜許多民眾都和家人朋友一同度過，而待在家裡過節時叫外送對許多人而言既方便又省時。台中大里一位炸物店老闆跨年夜當天接獲7筆外送訂單，總共3000元的炸物，因為外送員棄單的緣故空等不到人取貨，老闆為了不讓食物白白浪費，在網上發文提供民眾免費索取，而外送公司對此則表示可能是訂單量大增，但外送人員減少，才會發生這種情況，會盡量減低店家損失。

該位炸物店老闆上月31日在臉書社團「大里人聊天室」發文，寫到「大約3000元的炸物被熊貓棄單，有需要的朋友現在可以過來拿，謝謝。」老闆貼出7袋裝有炸雞、薯條等的炸物照片，並寫下炸物店位置讓民眾前往領取，對此許多網友紛紛留言說到「怎麼可以這樣」、「誇張」、「推老闆待人親切」、「被棄單店家吸收，好虧喔，平台都沒責任嗎」。

而也有網友表示「這2天熊貓的單都拖很久，一些單都拖到客人取消，後來一問才知道，下雨天跑的人少，我們昨天才被接18單，一半以上都同一個人接的」、「我也是外送員，心情好想送就送，今天要去跨年就給他休息，爽」。

根據「TVBS」報導，該位老闆表示當天晚間並沒有什麼司機，聽司機說到昨天大里只剩3位司機，所以也沒有人來取餐，客人也等太久。而FoodPanda則表示跨年夜氣溫低，訂單比平常多出4成至5成，推估是外送員過少，客人等太久才會棄單，而店家的損失平台會盡量幫忙，減少虧損。