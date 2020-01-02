館長又出新產品「30元乾拌麵」 陳之漢稱只賺3塊

「館長」陳之漢在直播中公布新產品，表示2月將會上市。圖擷自 Youtube 分享 facebook

「館長」陳之漢近年來陸續推出各種產品，除了有襪子、衣服外，也推出雞胸肉、湯麵等食品，而他也多次在直播中向大家保證自己的產品品質，表示絕對不會讓消費者吃虧。近期他在直播公開新產品乾拌麵，表示今年2月產品將上市，共有2種口味，且一包只賣30元，他說到自己一包只賺3塊，但麵的份量、口味絕不輸其他品牌。

館長在直播中公開2月即將推出的「True麵」，他表示會推出2種不同口味的乾拌麵，分別是蜂蜜麻辣刀削麵、椒鹽甜辣關廟麵，館長表示「我試了非常棒，它煮出來的份量跟外面一包100、80、60塊的乾拌麵是一樣大的，我沒吃過這麼好吃的乾拌麵。」

館長介紹第一款蜂蜜麻辣刀削麵，表示該麵體是用關廟麵，而裡面共有4包醬料，其中有一包是蜂蜜，他稱「有加蜂蜜我才賣30塊，不要加就會比較辣，主要是順口。」另外椒鹽甜辣關廟麵則是用細麵當作麵體，館長表示該麵是結合印尼、越南、台灣3地的口味和醬料研發而成，並說到「人家說這隻麵人家要代理，直接去國外外銷，你就知道多好吃了，我們還沒有答應，因為這個麵已經做了半年了。」

館長強調製作乾拌麵的麵廠是全台灣最大的麵廠，並表示「從包裝、外表、裡面，大家有沒有看到，完完全全就是一包100塊的那種拌面，但是我賣30塊。」而這樣的價格也讓麵廠吃驚，館長在直播中公開成本，稱「麵身成本11塊，包裝那些加一加17、18塊，然後一個盒子5、6塊錢，然後稅5%，然後經紀人抽10%的酬庸，所以我剩3塊錢。」

對此，許多網友紛紛留言，「準備要買 ，好幾款，吃吃，謝謝館長推薦」、「館長真的聰明，這類乾麵成本本來就低到爆，一般人去關廟買一塊麵體頂多10元，這種超大量一塊頂多6、7元」、「太便宜了」、「30元乾拌麵，你知道泡麵維力大乾麵超商價27元一包，大乾麵還沒蜂蜜這麼多配料，館長你就準備被人買到爆吧」。