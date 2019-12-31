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小孩來不及下車母狂追 公車司機：是我的錯嗎？

2019-12-31 20:32聯合新聞網 綜合報導

網友Po出當天搭乘的公車，直指公車司機不近人情。圖/爆料公社公開板
網友Po出當天搭乘的公車，直指公車司機不近人情。圖/爆料公社公開板
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一名網友在社群媒體上指出，昨（30）日在搭乘公車時，目睹一名母親先行下車後，孩子因動作較慢沒有跟上，司機就將車子開走，讓這名母親在車後狂追。車上的乘客發現後，直喊著要公車司機讓小孩下車，沒想到司機卻表示：「是我的錯嗎？」讓原Po直言：「請問這位司機是怎樣？」

原Po在臉書社團《爆料公社公開版》上發文指出，昨日晚間在搭乘公車時，看到一名母親帶著孩子要下車，孩子因動作較慢沒有及時跟上，司機卻將車門關上直接開走，造成媽媽已下車，孩子卻仍留在車上的窘況。該名母親見狀，用跑的追著逐漸遠離的公車。原Po表示，當時車上乘客發現此事，急忙喊著讓司機停車讓小孩下車，這名孩子也嚇到哭了出來。

沒想到公車司機竟稱：「什麼事！是我的錯嗎？」讓原Po氣憤地表示，「有事嗎，開一下門會怎樣嗎？」認為若是孩子走失或是不見了，誰要負責？原Po直呼：「怎麼會有這麼不近人情的司機？」最後司機在眾多乘客的要求下，才臨停將車門打開，讓原Po無奈地說：「如果我們乘客都不管事，所以就這樣讓母子分離嗎？」

不少網友看了怒批：「沒耐心就不要當公車司機」、「太誇張了，一定要檢舉司機」、「天啊」；也有網友理性表示，要「等公車監視器出來再說」，認為現在下評論還太早了，且「公車在非公車站牌處好像不能停車」。

該公車公司人員表示事件發生後，已接獲民眾投訴，目前由相關人員以及單位處理中，公車確定有監視器畫面，將會依影片來調查真相，待事件釐清後再對外說明。

一名網友在臉書社團《爆料公社公開板》發文怒批公車司機。圖/爆料公社公開板
一名網友在臉書社團《爆料公社公開板》發文怒批公車司機。圖/爆料公社公開板
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公車爆料公社

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