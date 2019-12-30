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日本女友寄泡麵！ 「愛心形狀」嗨翻：機率僅12萬分之一

2019-12-30 21:39聯合新聞網 綜合報導

日本女友寄泡麵，他打開見甜蜜驚喜。圖擷自dcard
日本女友寄泡麵，他打開見甜蜜驚喜。圖擷自dcard
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日前有名網友收到日本女友寄來的零食包裹，包含自己愛吃的泡麵口味，沒想到當他拆開泡麵包裝後，竟發現裡頭藏著12萬分之一的「甜蜜驚喜」，閃光指數百分百，照片在網上曝光，立刻引發網友熱議。

這名網友在Dcard發文表示，自己的女友是日本人，那天突然收到她寄來的包裹，裡面包含了各式各樣的零食，還有最愛吃的日清泡麵，結果他今天打開包裝發現，裡面的豆皮不是普通的長方形，而是兩個「愛心」圖案，「起初以為是女友特別選愛心版本的，結果後來才知道原來這是特別版本，據說中的機率只有1/120000。」

原PO除了感謝女友從日本寄包裹到台灣外，也認為這「幸福巧合」是對方想傳達給自己的心意。貼文一出，網友紛紛留言表示，「這運氣真的很可以」、「太幸運了吧！好羨慕」、「超幸運」、「這一碗好幸福」、「好想要吃這碗泡麵。」

其實日本廠商常有隱藏版設計，想讓消費者享有這特別的驚喜，日本泡麵商日清推出的和風泡麵「どん兵衛」系列中，就以豆皮烏龍麵（きつねうどん）有愛心形狀豆皮而引發話題，而日本消費者也常會在推特上發表吃到「心形豆皮」的回報文，讓隱藏版愛心泡麵引發話題。

泡麵愛心Dcard

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