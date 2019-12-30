賓士違停擋道6小時 醫護人員怒：影響病患誰負責？

一台白色的賓士車違停在公共通道出入口，雖有留電話卻不斷轉語音信箱。圖/ 爆料公社 分享 facebook

一名醫護人員昨（29）日在社群媒體上發文表示，要出門上班卻發現一台賓士車違停擋住他的車子。賓士車的車主雖有留下電話，但是打了數通都沒人接。這名醫護人員氣憤地表示，「如果今天醫院通知我做手術，我必須30分鐘內趕到幫病人『救心』。」最終車主竟在將近6個小時後才到場移車，讓網友怒批：「超過份！」。

這名醫護人員昨在「爆怨公社」臉書社團上表示，在發現自己的車被這台賓士車擋住後，立馬以電話聯絡車主，但是打了10幾通電話卻都沒有人接，後來請警方協助聯絡到車主，沒想到這台賓士車的車主卻「人在台中市南區，車在沙鹿」，讓原PO直言：「妳跑這麼遠，還不開車，妳有事嗎？」

原PO接著說到，自己是名醫護人員，「今天星期天如果醫院通知我要做緊急心導管的話，我必須在30分鐘內到醫院去幫病人『救心』」認為這台賓士車的車主，車子停在會影響公共通道出入口的地方，「妳有留電話值得肯定，但是不要都轉接語音信箱，至少讓我知道趕快用其他方式去解決這個問題。」讓原PO氣憤直呼：「萬一影響到病人，我不知道怎麼負責！」

原PO也在文末表示，要有道德心，「開賓士不會讓妳變高尚！」最後賓士車主在原PO發文過後近6個小時，才將車子移走，還將員警開的罰單丟在原PO的車上，讓網友直批：「真的太過分！」、「開賓士也要有開賓士的水準！」不過也有人認為，「這跟開什麼車沒關係！跟人品有關」、「是人的問題～不是車款。」