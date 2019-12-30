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湯包店要「大碗」不成 大聲女發怒嗆眾人

2019-12-30 14:19聯合新聞網 綜合報導

大聲女因店家提供的碗太小，大聲飆罵幫店員說話的客人。圖擷自YouTube
大聲女因店家提供的碗太小，大聲飆罵幫店員說話的客人。圖擷自YouTube
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近日在網路上瘋傳一段影片，台南有間湯包店遇上奧客大鬧，網友表示影片中女奧客因為店家提供的碗太小，大聲飆罵店家，鄰桌客人看不下去替店員講話，沒想到女奧客連鄰桌客人一起罵，甚至將鄰桌客人罵哭，還堅持叫警察來還她公道，網友看了女奧客的行徑全傻眼。

網友在《爆料公社》發文，他表示經旁人敘述，影片中的大聲女向店員要一個碗，但是店員給的碗太小，她大罵店員，原Po表示「而坐在後面短髮黑衣女生仗義出言，希望大聲女不要為難服務人員，就如影片中被大聲女罵哭了」。

大聲女嗆黑衣女生「你媽怎麼把你養大的阿」，其他客人見狀，紛紛勸大聲女「小聲一點啦，這裡是公眾場所欸」，大聲女回「不是我挑起的喔、不是我挑起的喔」，店員回「小姐我們店做了30年只有提供這樣的碗」，大聲女怒嗆「我跟你講，我吃麵也吃了30年，沒有看過這樣的店家」，其他客人回「那妳不要吃了啊」。

大聲女理直氣壯的繼續怒嗆其他客人「我沒有要跟你們任何人講話，這件事跟你們每個人都沒關係喔」，客人回「妳吵到別人了，跟人家沒關係？」，大聲女聽完不停重複「我再說一次不是我挑起的喔、不是我挑起的喔」，將罪怪在黑衣女生「如果不是妳(黑衣女)講話，我不會那麼大聲喔」。

原Po傻眼的表示「還堅持叫警察來浪費社會資源，警察到場，大聲女一個一個指說我們對她態度不好，小孩子在旁邊竟然這樣示範」，而網友看完也回應「自己帶碗啦煩死」、「她以為她是誰？吃頓飯而已，有必要為了碗責罵他人嗎」、「大人再怎麼樣，也要想想小朋友還在旁邊看著」、「是不是壓力太大了！有問題不能好好溝通嗎」。

爆料公社奧客

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