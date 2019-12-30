特殊姓氏困擾多 她崩潰：講「閉嘴的閉」還是聽不懂

網友姓閉，因此有不少困擾。圖／取自 爆怨公社 分享 facebook

特殊姓氏在電話訂位時，常常會非常困擾，難以解釋。一名姓氏為「閉」的網友表示，每次打電話叫餐時，對方都聽不懂她的姓氏，就算她直說「閉嘴的閉」，對方還是聽不懂，讓她直言「心很累」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示，自己姓氏是「閉」，特殊姓氏帶來許多困擾，她說「每次打電話叫餐都需要留姓氏有的甚至要留名，可能我太笨不懂得胡謅一個名字每次都說我姓閉，電話那頭就會傳來「哪個閉？」通常我會說閉嘴的閉，不過有的還是聽不懂，一直糾結是哪個閉還會再追問。

該網友說，「有人能理解我每次取貨跟叫餐的無奈嗎？一般人都說陳小姐或王先生就好，我就還要再多解釋是哪個字，而且是一直解釋的那種，後來我都習慣性直接翻證件給他看，我真的真的真的覺得心很累」。

該網友崩潰表示，各種方法都試過了「閉嘴、關閉、自閉、閉月繡花、閉路電視、嘴巴閉起來，什麼閉我都試過了他們就是都聽不懂我才覺得很煩啊」。

其他網友則說「好特別的姓」、「以後就說門裡有才」，還有也是特殊姓氏的網友分享「我媽媽姓亓（ㄑㄧˊ），每次都會被說方」、「我姓角，對方常常說是甲嗎」、「我大女兒班上也有個特別的姓！姓花」，有人說「就直接說陳、李、張等有名的大姓，買個東西隨便講個名字就可以了」。