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水泥師傅不准女兒探班 她到現場淚崩：以爸爸為傲

2019-12-30 13:34聯合新聞網 綜合報導

做裝潢技師的爸爸不準女兒到現場探班。圖／取自爆怨公社
做裝潢技師的爸爸不準女兒到現場探班。圖／取自爆怨公社
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社會上有上千萬種職業，各種職業的勞工都是努力在為社會盡一份心力，都非常值得尊敬。一名網友表示，她是家中獨生女，但爸爸總是不讓她陪著他去上班，連探班都不准，日前碰巧有機會她特別繞去探班，看到爸爸工作的景況讓她鼻酸，頓悟「原來平時我爸的衣服是這樣辛苦才會髒的」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她的爸爸是裝潢技師，爸爸總是什麼都滿足她，唯獨不願讓她陪他去上班，也不願讓女兒來探班，總是說著「工地很髒、女生不要去」。

該網友碰巧發現爸爸28日一個人上班，地址剛好離家裡不遠，於是她想給爸爸一個驚喜，特別跑去探班，果然爸爸一看到網友，就一直碎碎念，甚至差點把她趕走，並急著找乾淨的地方、拆了紙箱墊地板讓她坐著。

該網友說，她在過程中想幫忙，但都被爸爸拒絕，只能看著他獨自忙進忙出，爸爸一下問她要不要喝飲料，一下問她會不會熱，不久後還搬來電風扇給她。她表示，看著爸爸細心丈量、蹲著做事，每個細節都不馬虎，一時間眼眶都不爭氣的紅了，原來平時我爸的衣服是這樣辛苦才會髒的。

其他網友看了也大讚「我爸也是水泥師傅，更能體會勞工們的辛勞」、「爸爸真的好愛妳喔！羨慕」、「如果我有這樣的爸爸就好了」、「天下的爸爸都很偉大」。

有人也回憶「我爸以前也是土水師父，小時候假日我如果不看書，就被我爸叫去工地搬磚塊和水泥，等到我滿臉通紅就問我要不要好好讀書，不要以後跟他一樣在工地做工，現在想起來真的很感謝我爸」。

爆怨公社獨生女親子

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