她懷孕求診醫生問受孕時間 老公神回一句網笑瘋

女子懷孕到婦產科檢查，神隊友的舉止讓網友笑瘋。新聞示意圖。圖／ingimage 分享 facebook

新手爸媽總會發生意想不到的趣事，而這位爸爸的舉動讓醫護人員被逗樂了。近日有網友在臉書上發文，她表示自己因懷孕去看婦產科，當醫生照了超音波後，確認網友懷孕之喜，醫生接著問「你們知道是什麼時候受孕的嗎」，豈料，網友老公神回「什麼時候噢，兩三天一次啊！」這讓一旁的醫生、護理師忍不住笑出來，網友看完也直呼「老公很誠實」。

原Po在《爆怨公社》上發文，她表示那天去看婦產科，她跟醫生說上次經期的第一天是11月8日，且驗過自己已懷孕，醫生表示「過來照一下噢！來～有心跳了喔！恭喜！」，她接著詢問「這樣推測預產期是什麼時候？」，醫生回「你知道你們什麼時候受孕的嗎？」

豈料，老公在一旁插話表示「什麼時候噢⋯⋯兩三天一次啊！」，醫生回應「不是！是說大概是什麼時間點受孕？」，原Po老公吃了誠實豆沙包的說「晚上吧！有時候早上！」，原Po聽到老公的話差點昏倒，無奈的先帶老公出診間，她表示「出去後我聽到護理師跟醫生在大笑，我的天啊我的老公！」。

網友看完大多數人直呼「恭喜」，也有人對原Po老公的天兵行為表示「醫生繼續問下去，老公連姿勢都說出來了」、「我要笑死了老公也太可愛哈哈哈」、「老公在炫耀實力！」、「當下應該想把老公埋了吧」、「你老公也太老實」。