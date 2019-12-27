男遊美國稱自己「來自台灣」 對方反應讓他愣了

一名網友日前到美國去玩，當他告訴美國人自己從台灣來的，對方卻不知道台灣在哪，讓他覺得很失望。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣在國際間的知名度到底高不高？一名網友最近到美國去玩，期間有不少美國人詢問他從哪裡來，當他告知是從「台灣」來的，想藉此宣傳台灣的知名度，沒想到對方聽了卻滿臉狐疑，讓他不禁感慨台灣只是政治上的棋子，文章也引起網友的熱議，許多網友對於美國人的反應酸說「不意外」。

原PO在PTT貼文表示最近到了美國西岸的舊金山、洛杉磯、拉斯維加斯去玩，途中大約有10個美國人見到他時好奇的詢問他從哪來？他直接回覆對方「Taiwan」，沒想到對方聽了卻滿臉問號，完全不知道台灣是什麼地方。原PO只好換個方式說「At Eastern China」，這才讓對方聽懂，但卻也認定他從中國大陸來的。

原PO無奈的說「我知道樣本太少，但我所經歷的就是如此」，他表示常看到新聞報導台灣跟美國友好如何如何，過了什麼法案、參眾議會很挺台灣之類的，「說實在的好像也只是政治上的棋子」。他將經歷PO上網，想詢問網友們，「美國人是不是普遍對台灣一片無知啊？」貼文一出引起網友們的論戰。

有人建議原PO可以換個方式講，「要說ROC」、「你可以說asia」；而多數網友對於美國人的反應不覺得意外，「滿多美國人知道泰國的」、「其實美國沒有國際觀的人意外的多」、「美國人可能連自己某些州在哪都不知道」、「美國應該是世界上最沒有世界觀的國家，他們只知道美國啊」、「他們的國家就代表了世界，所以不用國際觀」、「當你是世界強國還需要知道別國嗎？」、「美國人認為日本人都忍者、中國人都會功夫，別以為他們多國際觀」。

還有網友對於原PO的說法不以為然，「講得好像台灣很多人分得出摩洛哥跟摩納哥一樣」、「台灣人也是以為亞洲只有中日韓東南亞」、「正常，台灣在地圖都快找不到了」、「講的好像台灣人知道世界很多國家一樣」、「友好的是政府」、「現在也沒啥東西印台灣製，一生從沒聽聞很正常」。