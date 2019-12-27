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超辣！正妹水電工露小蠻腰 照片曝光網友暴動了

2019-12-27 15:19聯合新聞網 綜合報導

原PO放上自己工作時的照片。 圖／翻攝自「加藤軍官方社團」
原PO放上自己工作時的照片。 圖／翻攝自「加藤軍官方社團」
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現在倡導男女平等，許多女性證明男人做得到的她們也可以，一名正妹網友在臉書貼出幾張自己的工作照片，只見她全身黑衣黑褲，腰間還掛著工具，原來她的職業是名水電工，照片一出引來上萬名網友按讚，許多人都稱讚她實在「太帥了」。

這名女網友在「加藤軍官方社團」臉書放上3張照片，她表示自己的職業是名水電工，照片裡也可看到她一身黑地戴著手套，腰間掛著各式工具，認真的檢查著天花板的管線，還露出纖細的小蠻腰。她在臉書上寫下「不是妹子，只有女漢子」，令人感到十分霸氣。由於鮮少有女性從事水電行業，再加上原PO外型豔麗，身材姣好，照片讓網友為之瘋狂。

網友們看了照片後大力稱讚，「超正」、「又美又帥」、「迷人的魅力」、「我油漆的工作點怎麼都沒遇到妳過？」、「覺得超級性感的」、「水電辣技工」、「妳這樣要同事怎麼專心」、「太夭壽！這樣其他的工人容易發生公安意外」。還有人搶著要找原PO來維修，「可以幫我家修水管嗎？」、「我家突然壞掉好多東西」、「我覺得我家整間都要重新整線了」、「這裡一定一堆人欠修理」、「水電界新秀！全台水電損壞率開始飆高（都自己剪掉）」、「我可以應徵學徒嗎？」、「我們公司缺長期配合的水電師傅」。

雖然原PO的照片引起廣大的討論，但她其實已經結婚了，而且還是2個孩子的媽，老公同樣也是水電工，夫妻兩人一同打拚，一家人相當幸福和樂，這也讓許多男網友心碎了。

這名從事水電工的女網友在臉書上貼出自己的照片，引來網友大讚。 圖／翻攝自「加藤軍...
這名從事水電工的女網友在臉書上貼出自己的照片，引來網友大讚。 圖／翻攝自「加藤軍官方社團」
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正妹

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