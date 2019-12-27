頂樓只能曬被！她要曬衣遭禁止 怒批「什麼鳥規定」

都市大樓林立，許多住戶會利用頂樓空間來曬衣曬被。 聯合報系資料照片／記者修瑞瑩攝影 分享 facebook 都會區大樓林立，許多家庭能曬衣曬被的空間不大，因此有許多人會利用頂樓的空間來曬衣服，一名女網友表示自家的後陽台曬不到太陽，但因為小孩子的衣服不能只風乾，必須得接觸到陽光，於是她把孩子的衣服拿到頂樓去曬，沒想到因為一名女住戶為了要曬棉被，竟以大樓有公告要求她不可以曬衣服，讓女網友超傻眼，痛批「這是什麼鳥規定」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己所居住的這棟大樓後陽台是全年無陽光的，但因為家裡有小朋友，孩子的衣服得曬太陽殺菌，於是她將小孩子的衣服拿到頂樓去曬。當時也有其他住戶在曬衣服，其中一名婦人為了曬棉被，看到原PO竟然禁止她拿衣服來曬，還說大樓有公告，讓原PO聽了很不滿，認為住戶大會並沒有通過這條規定，所以還是可以曬衣服。

婦人要她把衣服晾在後陽台，但原PO告知原因因為後陽台沒有陽光，再加上小孩子衣服需要曬太陽，必須得拿到頂樓來曬，婦人聽了後也覺得有道理，便不再多說什麼了。原PO在臉書上寫道「後陽台如果可以曬衣服，那也可以曬棉被啊，為什麼衣服不能曬樓頂，棉被就可以？（因為衣服佔位子，棉被就不佔嗎？）當初有少部分的人用這個理由要禁止大家不能在樓頂曬衣服，不會很矛盾嗎？」

貼文引來網友不同看法，有人力挺原PO「好無言哦，什麼大樓呀」、「我們這邊也是這樣規定，但算了」、「我們以前大樓也有規定不能曬衣服」、「我家這裡住最高層的大概覺得頂樓是他家的，上去曬個東西也在那邊唧唧叫，說走路很大聲」、「頂樓應該是屬於所有社區的」、「有些規定真的非常的奇怪~~都會有種我一定不是在地球上的錯覺」。

也有人幫忙緩頰，「可能一堆內衣褲曬頂樓難看吧」、「如果樓高，頂樓曬衣服真的比較不好，若陣風太強衣服吹下樓確蠻危險的」、「我是不喜歡跟一堆人曬一起，有時衣服會不見」；有網友建議原PO不一定得要曬太陽才能殺菌，「可以買紫外線殺菌燈管裝在後陽台，跟太陽曬效果一樣」。