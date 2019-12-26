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接詐騙電話還被回酸可憐 網友：我眼眶都紅了

2019-12-26 22:16聯合新聞網 綜合報導

男網友在臉書上發文表示，自己接了詐騙電話，竟還被對方回酸可憐。示意圖／ingim...
男網友在臉書上發文表示，自己接了詐騙電話，竟還被對方回酸可憐。示意圖／ingimage
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平安夜不少民眾都選擇與愛人一起共進浪漫晚餐，度過美好佳節。但有一位網友就在社群媒體上發文抱怨，平安夜沒人陪就算了，還接到詐騙電話！電話中對方指稱，男網友的兒子被綁架了，要立即匯款或買點數面交。男網友直接回應表示，自己今年已經30歲了還沒娶老婆，哪來的兒子？沒想到詐騙集團竟還回酸：「真可憐…」。

男網友在臉書社團爆廢公社公開版發文說，自己平安夜沒人陪就算了，竟還接到詐騙電話！詐騙集團告訴男網友說，「你兒子在我手上，你兒子欠我們賭債30萬，立馬匯款或者買點數給我們，我就把你兒子放了。」男網友聽到，立馬表示想聽聽看兒子的聲音，結果電話中還真的傳來：「爸爸，我快被打死了，快救我……」的聲音。根本沒有結婚生子的男網友，打算先取信於詐騙集團地說：「兒子，你別怕，爸爸我立馬救你。」

詐騙集團聽到男網友的回應，便與男網友約在某處的便利商店交付贖金，還警告男網友：「別給我報警，不然你兒子會有危險！」男網友表示，聽完詐騙集團的話後，他的內心不禁一陣惆悵，因為年過30歲的自己至今還沒有結婚，讓他心痛地想到「我的小孩、我的老婆在哪？」於是他直接向詐騙集團說，「我還沒結婚，哪來的兒子？」沒想到詐騙集團竟還回嗆說：「你這個單身舔狗，真可憐……」便掛掉電話。讓男網友表示，聽完想到自己還孤身一人，「我眼眶都紅了」。

看完男網友的分享，有網友就留言說：「雖然很同情你，但先讓我笑完」、「幫你寫個慘字」。有網友則笑回：「你應該問問他你老婆在哪，怎麼找30年都找不到！」更有不少網友分享自己接過詐騙集團電話的經驗，力挺原po「你不孤單」。

男網友在網路發文抱怨自己接到詐騙集團電話的過程。圖/PTT
男網友在網路發文抱怨自己接到詐騙集團電話的過程。圖/PTT
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詐騙集團詐騙

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