他曝越南妻子照片 網友驚艷：該買機票了

一名男網友在臉書上PO出和越南籍妻子的照片，其他網友看了大讚「太漂亮了」。 圖／翻攝自爆廢公社公開版 分享 facebook 越來越多台灣男性會去迎娶外籍配偶，不論是東南亞國家或是烏克蘭等地的女性，有許多新住民女性嫁來台灣生活。一名男子在臉書上PO出和越南籍妻子的合照，男子的老婆水汪大眼、長相甜美，照片一出引來許多網友留言稱讚，直呼「太漂亮了」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」放上2張越南籍妻子的照片，其中一張是兩人的合照，照片裡兩人甜蜜的相依偎，越南妻子皮膚白皙，配上鵝蛋臉、水汪汪的大眼，模樣清純可人。原PO還開玩笑的寫道「各位單身狗，聖誕節一個人，孤不孤單？寂不寂寞？沒關係的，因為有明年！明年…就會習慣了。」

照片引來5千多人按讚，多數網友大力稱讚「你這老婆也太正」、「太美啦」、「該去買機票了」、「對她好一點！好好珍惜吧」、「我老婆也越南，好老婆」、「真是好福氣，能娶到這麼漂亮的越南新娘」、「老婆很美，其實樓主長得也很帥」；還有人看了非常羨慕的說「請問她還有姐妹嗎？」、「我想結婚了」、「只能說羨慕了」、「炫耀的我無法反駁」、「別人的老婆總是不會讓人失望」。

不過也有不少網友見不得原PO好，留言酸言酸語，引起其他人抨擊「台灣人到底多歧視越南啊？」、「一堆低端酸民」、「很多人好像祝福的話很難說出口」、「恩愛曬多一點，閃瞎那些酸民」，甚至連粉絲團管理員也看不下去，跳出來說「新人很多，我來看看不長眼亂留言的有幾個。希望幾個小時之後，那些酸民還看的到這篇文」，藉此警告酸民們適可而止。