親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

侵占孫法民文教基金會的錢 孫道存：我對不起父親

他批僧人吃肉喝酒 網友秒打臉「不是全都要吃素」

2019-12-26 16:35聯合新聞網 綜合報導

原PO表示這些僧侶到火鍋店內點了36盤豬肉、3盤牛肉、10罐酒，令他不以為然。圖...
原PO表示這些僧侶到火鍋店內點了36盤豬肉、3盤牛肉、10罐酒，令他不以為然。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
分享

僧侶在許多民眾的觀念裡，有較高的道德約束，連飲食都要吃素，不能沾葷也不能碰酒，但事實上不是每一種僧侶都必須遵守這些規範。一位男網友發文表示有多位高僧來到火鍋店吃飯，點了許多盤豬肉、牛肉，甚至點了酒來喝，讓他不以為然，表示「見識到什麼叫修心不修口」，而貼文一出後，許多網友紛紛打臉原PO，表示不是所有僧人都必須吃素。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，貼出了2張照片，只見照片中有許多穿著橘黃色僧服的僧侶坐在火鍋店內用餐，原PO表示這些僧侶來店裡點了36盤豬肉、3盤牛肉、10罐酒，而他不以為然地說到「酒肉穿腸過，佛祖心中留」、「哥終於見識到什麼叫修心不修口」。

對此，許多網友紛紛留言，表示這些僧侶不是和尚，有可能是喇嘛或是泰國僧侶，「看衣服是泰國或是柬埔寨的師父，其他國家我不清楚，泰國師父是葷素不忌的喔，信徒供養什麼，他們就吃什麼，沒有規定」、「這種衣服都葷素不忌，吃肉沒差」、「喇嘛沒有限定吃素」、「藏傳佛教有吃肉喔」、「這不是和尚，這應該是喇嘛或泰柬的吧」、「只有漢傳佛教才要吃素，這是中國和尚訂的戒律，佛祖可沒說要吃素」。

而有內行網友也表示「佛教沒有規定一定要吃素，有南北傳、大小乘之分。佛陀時代的僧人托缽，托到什麼吃什麼，葷素不忌，無分別、執著，修平等心」、「中國早期的和尚是可以吃肉的，直到梁武帝開始才限制僧侶吃肉」、「原本佛教就沒禁吃肉，也沒特別強調要吃素，除了自己動手，教人動手和得知他人為自己而動手三種情況的肉不吃。至於全面吃素那是傳來中國後，梁武帝推行斷酒肉的結果」。

佛教和尚火鍋素食者

延伸閱讀

外國女「腿開坐墳墓」開心換頭貼 網怒：不知天...

震到頭暈！他問台灣公車為何又震又抖 內行人曝...

30年屋「磁磚突爆裂」 網友揭原因：品質很好...

來台灣必去夜市？ 他揭「3大缺點」：不推薦給...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

來台灣必去夜市？ 他揭「3大缺點」：不推薦給外國人

2019-12-25 21:24

震到頭暈！他問台灣公車為何又震又抖 內行人曝真相

2019-12-25 20:53

早中晚叫「娃娃」吃飯 她多年後開腦手術…冥婚嫂來報恩

2019-12-25 19:51

台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台灣之光」

2019-12-25 18:01

外國女「腿開坐墳墓」開心換頭貼 網怒：不知天高地厚

2019-12-25 14:18

30年屋「磁磚突爆裂」 網友揭原因：品質很好了

2019-12-25 14:09

他打賭贏得手搖飲料 店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 22:02

朋友全脫魯！單身狗群組只剩自己 他痛喊：真的很難過

2019-12-24 21:41

她抽到老闆「舊鞋盒」交換禮物 打開一看竟是10萬現鈔

2019-12-24 19:29

他吃麵遇單親母子心酸對話 下秒暖心幫結帳買兩碗

2019-12-24 18:25

怨抽成太高無法負荷 早餐店一張公告惹毛外送員

2019-12-24 10:21

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 09:59

他交換禮物送「電扇」被嫌 一拆包裝網笑：騙很大

2019-12-23 21:37

情同家人！絕世好外傭花數萬元買「名牌包+手表」贈僱主

2019-12-23 18:30

星巴克店員貼心藏驚喜 哥哥「加工幾筆」毀一切

2019-12-23 17:27

伴娘包1600嫌太少 新娘「嗆8字」她怒吼：當我欠你嗎？

2019-12-23 15:36

臨停73天車費22K車主秒崩潰 網友目睹嘆要繳到何時？

2019-12-23 15:07

客狂夾鹹酥雞店員問「三支竹籤夠嗎」 她回完瞬間後悔

2019-12-23 13:25

美髮院無法幫忙顧嬰兒 奧客怒批：把問題丟給我

2019-12-23 12:04

汽車排檔貼滿「提示標籤」好實用？網嚇爆反勸：千萬別上路！

2019-12-23 12:00

外送員餐未送卻先按已送達 客怒：以後不先刷卡付款了

2019-12-23 10:48

溫馨！阿婆不敢點餐 老闆秒懂一個舉動讓她哭了

2019-12-23 09:32

尾牙要員工表演的都爛公司？鄉民狂點頭曝：不上台連尾牙都取消

2019-12-22 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00
看更多

熱門文章

台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台灣之光」

2019-12-25 18:01

拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

2019-12-25 22:41

調查班56期結業 台大人氣美少女最吸睛

2019-12-26 06:57

影／嘉義商人涉博弈網站 16顆鑽石、200支手機及瑪莎拉蒂被扣押

2019-12-26 10:11

震到頭暈！他問台灣公車為何又震又抖 內行人曝真相

2019-12-25 20:53

史上最大地下匯兌案擴大 查出涉入賭博網站匯回139億

2019-12-25 22:55

北市文山區驚傳槍響 男遭開四槍倒地哀嚎「怎沒人救我」

2019-12-26 16:05

永康工廠大火遭質疑救災不力 打火弟兄：真切心

2019-12-25 21:16

過期柴魚粉加工黑心蝦味先！裕榮老董判刑2年

2019-12-26 11:27

來台灣必去夜市？ 他揭「3大缺點」：不推薦給外國人

2019-12-25 21:24

撞倒瑞芳老婦狠心丟橋下！移工稱救人失手 目擊司機怒揭謊言

2019-12-25 17:33

前游泳國手洪婕庭 因郭董鼓勵棄高薪轉戰調查局

2019-12-26 11:21

早中晚叫「娃娃」吃飯 她多年後開腦手術…冥婚嫂來報恩

2019-12-25 19:51

傳護理人員遭霸凌輕生 新光醫院晚間發聲明澄清

2019-12-25 19:56

國民黨後壁黨部炸彈客轉院 病況急轉直下住進加護病房

2019-12-26 10:18

劉政池判刑1年2月確定 今早發監執行

2019-12-26 12:20

博弈地下匯兌26億大股東 開泡沫紅茶賺第1桶金

2019-12-26 12:42

「我認了，怪自己手癢」 玷辱熟睡女的他被判刑

2019-12-26 07:39

苗栗幼兒園廚房發生火警 師生們冷靜關門成功疏散

2019-12-26 12:29

越開越熱！中壢中園路銀色轎車因不明原因起火

2019-12-26 11:33

併行擦撞骨折！機車騎士控客運司機肇逃 鑑定結果大逆轉

2019-12-25 17:12

醫界最大弊案餘波 基隆醫院前院長改判8年

2019-12-26 12:03

半夜尾隨妙齡女搭電梯 摸胸襲臀強脫內褲判刑

2019-12-25 21:40

國一大車禍 換車道5車連環撞 1死

2019-12-26 00:37

遊客朝聖「JETS嘉年華」坐搖擺波浪受傷 遊樂園速停機改善

2019-12-26 10:29

高雄1歲受虐女嬰爆恐失明 姑姑逼生母交代「新舊傷」

2019-12-25 18:31

不配合就公開裸照！武術教練才遭判刑又被發現性侵少女

2019-12-25 17:58

地政所公務員詐騙農民11萬 耶誕節裁准收押禁見

2019-12-26 12:51

侵占孫法民文教基金會1.2億 孫道存：我對不起父親

2019-12-26 16:49

壽星慶生演變槍擊案 台中2人掛彩送醫

2019-12-26 08:49

邱毅遭恐嚇「打到你滿地找牙」？ 王炳忠報案求保護

2019-12-26 15:09

生前曾爭吵 妻遭掐死 夫成浮屍

2019-12-26 00:33

想給教訓竟一刀砍死朋友 肩膀到手肘被劃開一半

2019-12-25 17:07

公務員貪汙11萬6千元被收押 高市府：不寬貸、不縱容

2019-12-26 14:43

男師偷女同事鑰匙備份潛入家中裝針孔 教評會討論解聘

2019-12-26 14:48

辜嚴倬雲被拔主委與婦聯會合力提告 內政部獲勝訴

2019-12-26 10:38

不滿小15歲女友要分手 中年大叔朝警開槍未中被逮

2019-12-26 14:21

亮槍說不好意思搶3300塊 佛心司機溫情喊：等你10分鐘

2019-12-26 11:21

影／酒駕撞車拒捕 男子逃入舞廳造成騷動

2019-12-26 10:19

永豐控背信今開庭 張晉源：為公平正義奉陪到底

2019-12-25 19:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top