他批僧人吃肉喝酒 網友秒打臉「不是全都要吃素」

原PO表示這些僧侶到火鍋店內點了36盤豬肉、3盤牛肉、10罐酒，令他不以為然。圖擷自 臉書社團「爆廢公社公開版」 分享 facebook

僧侶在許多民眾的觀念裡，有較高的道德約束，連飲食都要吃素，不能沾葷也不能碰酒，但事實上不是每一種僧侶都必須遵守這些規範。一位男網友發文表示有多位高僧來到火鍋店吃飯，點了許多盤豬肉、牛肉，甚至點了酒來喝，讓他不以為然，表示「見識到什麼叫修心不修口」，而貼文一出後，許多網友紛紛打臉原PO，表示不是所有僧人都必須吃素。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，貼出了2張照片，只見照片中有許多穿著橘黃色僧服的僧侶坐在火鍋店內用餐，原PO表示這些僧侶來店裡點了36盤豬肉、3盤牛肉、10罐酒，而他不以為然地說到「酒肉穿腸過，佛祖心中留」、「哥終於見識到什麼叫修心不修口」。

對此，許多網友紛紛留言，表示這些僧侶不是和尚，有可能是喇嘛或是泰國僧侶，「看衣服是泰國或是柬埔寨的師父，其他國家我不清楚，泰國師父是葷素不忌的喔，信徒供養什麼，他們就吃什麼，沒有規定」、「這種衣服都葷素不忌，吃肉沒差」、「喇嘛沒有限定吃素」、「藏傳佛教有吃肉喔」、「這不是和尚，這應該是喇嘛或泰柬的吧」、「只有漢傳佛教才要吃素，這是中國和尚訂的戒律，佛祖可沒說要吃素」。

而有內行網友也表示「佛教沒有規定一定要吃素，有南北傳、大小乘之分。佛陀時代的僧人托缽，托到什麼吃什麼，葷素不忌，無分別、執著，修平等心」、「中國早期的和尚是可以吃肉的，直到梁武帝開始才限制僧侶吃肉」、「原本佛教就沒禁吃肉，也沒特別強調要吃素，除了自己動手，教人動手和得知他人為自己而動手三種情況的肉不吃。至於全面吃素那是傳來中國後，梁武帝推行斷酒肉的結果」。