震到頭暈！他問台灣公車為何又震又抖 內行人曝真相

有網友問「為什麼台灣的公車又震又抖的？」，引發網友熱議。圖為情境示意圖，圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台灣大眾運輸普及，不少人上下班通勤或出遊會選擇「公車」搭乘，日前一名網友在網路詢問「為什麼台灣的公車又震又抖的？」，貼文一出立即引發網友討論，更有內行人指出公車狂震狂抖的關鍵。

一名網友日前在PTT發文表示，近日前往日本旅遊時，發現日本的公車安靜又舒服，在韓國搭車的體驗也不錯，「但在台灣，公車為什麼震的這麼厲害，一停紅燈，整台車都在震都在抖，新車、舊車都會，有時候震到頭會暈，是車子品質問題嗎？」

貼文一出掀起網友熱議，紛紛留言表示「都台灣進底盤自己焊的，有什麼品質？」、「手排車懶得換檔，高檔位低轉速就會抖，司機太懶」、「阿就柴油車，震爆大」、「台灣的公車應加速電子化，不然現在什麼車還在燒柴油啊，載貨的喔」。

事實上，有內行人在網路論壇「mobile01」指出關鍵，表示低底盤公車有較大的怠速駐車抖動感，其中原因在於「車體結構差異」，一般有階梯的直樑公車底盤都有H形大樑結構，整體結構硬梆梆，比較不會共振，而低底盤公車因為要實現低入口跟全平面走道，底盤沒有以往長長硬梆梆的直樑、車體較有彈性。

該名網友也表示，公車的引擎腳設計，會因為各個代工廠區跟車輛製造商有不同差異，抑震效果若不佳，自然震動容易傳到車體，因此容易抖動。