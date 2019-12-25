親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蔣經國嫡長孫諷當今政治人物 下鄉就一頭鑽進宮廟

震到頭暈！他問台灣公車為何又震又抖 內行人曝真相

2019-12-25 20:53聯合新聞網 綜合報導

有網友問「為什麼台灣的公車又震又抖的？」，引發網友熱議。圖為情境示意圖，圖／聯合...
有網友問「為什麼台灣的公車又震又抖的？」，引發網友熱議。圖為情境示意圖，圖／聯合報系資料照
分享

台灣大眾運輸普及，不少人上下班通勤或出遊會選擇「公車」搭乘，日前一名網友在網路詢問「為什麼台灣的公車又震又抖的？」，貼文一出立即引發網友討論，更有內行人指出公車狂震狂抖的關鍵。

一名網友日前在PTT發文表示，近日前往日本旅遊時，發現日本的公車安靜又舒服，在韓國搭車的體驗也不錯，「但在台灣，公車為什麼震的這麼厲害，一停紅燈，整台車都在震都在抖，新車、舊車都會，有時候震到頭會暈，是車子品質問題嗎？」

貼文一出掀起網友熱議，紛紛留言表示「都台灣進底盤自己焊的，有什麼品質？」、「手排車懶得換檔，高檔位低轉速就會抖，司機太懶」、「阿就柴油車，震爆大」、「台灣的公車應加速電子化，不然現在什麼車還在燒柴油啊，載貨的喔」。

事實上，有內行人在網路論壇「mobile01」指出關鍵，表示低底盤公車有較大的怠速駐車抖動感，其中原因在於「車體結構差異」，一般有階梯的直樑公車底盤都有H形大樑結構，整體結構硬梆梆，比較不會共振，而低底盤公車因為要實現低入口跟全平面走道，底盤沒有以往長長硬梆梆的直樑、車體較有彈性。

該名網友也表示，公車的引擎腳設計，會因為各個代工廠區跟車輛製造商有不同差異，抑震效果若不佳，自然震動容易傳到車體，因此容易抖動。

內行人指出公車狂震狂抖的真相。 圖擷自網路論壇「mobile01」
內行人指出公車狂震狂抖的真相。 圖擷自網路論壇「mobile01」
分享

公車PTT
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台灣之光」

2019-12-25 18:01

早中晚叫「娃娃」吃飯 她多年後開腦手術…冥婚嫂來報恩

2019-12-25 19:51

外國女「腿開坐墳墓」開心換頭貼 網怒：不知天高地厚

2019-12-25 14:18

30年屋「磁磚突爆裂」 網友揭原因：品質很好了

2019-12-25 14:09

他打賭贏得手搖飲料 店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 22:02

朋友全脫魯！單身狗群組只剩自己 他痛喊：真的很難過

2019-12-24 21:41

她抽到老闆「舊鞋盒」交換禮物 打開一看竟是10萬現鈔

2019-12-24 19:29

他吃麵遇單親母子心酸對話 下秒暖心幫結帳買兩碗

2019-12-24 18:25

怨抽成太高無法負荷 早餐店一張公告惹毛外送員

2019-12-24 10:21

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 09:59

他交換禮物送「電扇」被嫌 一拆包裝網笑：騙很大

2019-12-23 21:37

情同家人！絕世好外傭花數萬元買「名牌包+手表」贈僱主

2019-12-23 18:30

星巴克店員貼心藏驚喜 哥哥「加工幾筆」毀一切

2019-12-23 17:27

伴娘包1600嫌太少 新娘「嗆8字」她怒吼：當我欠你嗎？

2019-12-23 15:36

臨停73天車費22K車主秒崩潰 網友目睹嘆要繳到何時？

2019-12-23 15:07

客狂夾鹹酥雞店員問「三支竹籤夠嗎」 她回完瞬間後悔

2019-12-23 13:25

美髮院無法幫忙顧嬰兒 奧客怒批：把問題丟給我

2019-12-23 12:04

汽車排檔貼滿「提示標籤」好實用？網嚇爆反勸：千萬別上路！

2019-12-23 12:00

外送員餐未送卻先按已送達 客怒：以後不先刷卡付款了

2019-12-23 10:48

溫馨！阿婆不敢點餐 老闆秒懂一個舉動讓她哭了

2019-12-23 09:32

尾牙要員工表演的都爛公司？鄉民狂點頭曝：不上台連尾牙都取消

2019-12-22 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00
看更多

熱門文章

疑爭吵丈夫勒斃妻子後尋短 遺體竟同天被發現

2019-12-25 08:04

中山高北上桃園內壢5車連環撞 大貨車司機身亡

2019-12-25 15:14

影／太狠了吧！騎士瑞芳撞倒老太太疑似把人丟下橋逃逸

2019-12-24 22:45

中國「幽靈船」漂到宜蘭 潛水員下海拆解竟離奇失蹤

2019-12-25 16:46

台南永康工廠火勢猛 濃煙冒出灌救中

2019-12-25 11:23

性侵虐死少女焚屍 主犯逃死刑

2019-12-25 00:09

影／台中工廠深夜火警 義消嘆：平安夜不平靜

2019-12-24 23:15

平安夜輕生 立委候選人徐金菊丈夫送醫不治

2019-12-24 22:01

騎車撞人還狠心將人往橋下丟 移工被捕辯稱救人時失手

2019-12-25 10:01

丈夫平安夜輕生 新北市立委候選人徐金菊：考慮暫停選舉活動

2019-12-24 21:31

他打賭贏得手搖飲料 店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 22:02

國1北上機場系統大小6車連環撞 1人命危北上大塞車

2019-12-25 13:40

影／草屯七旬婦騎車擦撞堆高機 重摔倒地身亡

2019-12-25 14:48

台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台灣之光」

2019-12-25 18:01

錢莊大亨命案／死前最後一口氣求饒命 員工無情揮刀

2019-12-25 14:33

靠臉吃飯…與男拉扯掉溝臉受創嚴重 女公關求償判賠280萬

2019-12-25 07:39

撞倒瑞芳老婦狠心丟橋下！移工稱救人失手 目擊司機怒揭謊言

2019-12-25 17:33

西濱區間測速宣導期2萬件違規 有車時速飆近200公里

2019-12-25 15:18

小燈泡案 王婉諭首度要求判死

2019-12-25 00:02

平安夜不平安！喜劇演員酒駕自撞護欄 BMW車頭毀

2019-12-25 10:38

夾娃娃店內中國大陸偽幣換真幣 台南警方苦追2月偵破

2019-12-25 10:39

【即時短評】毒品修法惹議 見證國家機器動得厲害

2019-12-24 23:22

國道3車撞連環撞 休旅車駕駛彈出車外急救不治

2019-12-25 09:50

妙齡女深夜慘遭拖暗巷硬上 刀架脖恐嚇「發出聲音讓妳死」

2019-12-25 10:32

檢察官遭求償百萬批「豬隊友」 法官、鄧文聰都來作證

2019-12-25 13:10

外國女「腿開坐墳墓」開心換頭貼 網怒：不知天高地厚

2019-12-25 14:18

醉女客運夢中「胸部很癢」 他大膽趴衣不顧她男友在旁

2019-12-25 12:36

吃毒無罪論 南北追殺令？兩部大動作 急駁韓妻舅

2019-12-25 00:19

真理家族縱火7死者告別式 家屬原諒凶嫌雙親

2019-12-25 13:28

30年屋「磁磚突爆裂」 網友揭原因：品質很好了

2019-12-25 14:09

高粱酒箱裝的不是酒？金門岸巡查獲高粱酒箱藏香菇走私

2019-12-25 12:04

路上洞害工程師摔癱國賠967萬 基市府：提代位求償訴訟

2019-12-25 12:19

朋友全脫魯！單身狗群組只剩自己 他痛喊：真的很難過

2019-12-24 21:41

遭爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」向記者求償贏了！

2019-12-25 14:47

鰻魚苗奇貨可居 金門海巡查獲市價300萬走私鰻苗

2019-12-25 15:56

派出所長私吞買機車的5萬元現金 最高法院判3年8月

2019-12-25 12:09

早中晚叫「娃娃」吃飯 她多年後開腦手術…冥婚嫂來報恩

2019-12-25 19:51

妻窒息死亡、夫浮屍外海 檢警釐清兩者有無關連

2019-12-25 08:06

丈夫劈腿拍性愛片 髮妻複製當證據被小三告

2019-12-25 14:20

高雄1歲受虐女嬰爆恐失明 姑姑逼生母交代「新舊傷」

2019-12-25 18:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top