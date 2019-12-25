來台灣必去夜市？ 他揭「3大缺點」：不推薦給外國人

來台灣必去夜市？他揭「3大缺點」反駁。聯合報系資料照片／記者翁浩然攝影 分享 facebook

台灣被譽為美食王國，有眾多便宜小吃及多國料理，其中夜市最受觀光客喜愛。不過有網友指出夜市3大缺點，包括食物衛生不佳，價格貴又不透明，攤販重複性高，所以不推薦給外國朋友，直呼「夜市是台灣之恥」。

網友在PTT發文表示，夜市被譽為外國遊客來台灣必去之處，但夜市的食物安全充滿疑慮，環境衛生不佳，加上攤販重複性高，「臭豆腐、雞排、骰子牛、烤魷魚」只要哪個賺錢，大家就跟風販賣，一點都不用心。

此外，新聞不時報導攤販坑殺遊客的消息，重創夜市形象，價格又偏貴，常常沒吃飽，就已經花了不少錢。雖然攤販哭訴沒有觀光客，生意越來越差，卻沒想過要如何讓夜市進步翻轉，種種缺點讓他認為，「如果不是妹子吵著要去，我根本不會有想去的慾望。」

貼文一出，不少鄉民支持原PO的看法，「以前還蠻好逛，現在真的太貴了」、「夜市東西貴又沒變化」、「早就不去逛了」、「衛生堪慮，食材來源，環保問題」、「小時候很愛 長大反而討厭」、「在夜市吃飽花的錢不如直接去餐廳」。不過有網友提出不同意見，「夜市該進步，但不到台灣之恥」、「沒那麼嚴重吧，不過越來越貴是真的」、「不滿再多，假日還是人擠人才是真的」、「觀光夜市都這樣，如果是一般夜市200就能吃很飽。」