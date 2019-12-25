台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台灣之光」

PPT掀起「你敢PO女友上來嗎？」風潮，原PO曬出烏克蘭前女友美照讓網友評為這系列冠軍。圖擷自 PTT 分享 facebook

日前PTT上掀起挑戰「你敢PO女友上來嗎？」的風潮，許多人紛紛曬出自己的女友，一名網友也加入曬女友行列，PO出與烏克蘭模特兒前女友的合照，美照一曝光立刻引起熱烈討論，也讓許多人大讚原PO根本是台灣之光。

近日一名男網友搭上PO女友的風潮，在PTT上分享自己的前女友表示，因為工作的關係曾經和烏克蘭、俄羅斯的女生在一起過，而烏克蘭前女友的職業為模特兒，兩人是因為對方到亞洲工作時認識的，但因為當時原PO經常出差，加上模特兒的工作時間也不穩定，所以在對方回國後他們也就分手。

原PO也提到，因為模特兒必須控制體重，所以約會時能選擇的餐廳非常少，而且前女友跟他出去時多半都會打扮，但她只要穿個高跟鞋就會比原PO高，也因為她亮麗的外表時常引起注意，走在路上的回頭率非常高，讓原PO坦承有點彆扭。貼文中原PO貼出一系列前女友美照，天使臉孔加上魔鬼身材讓網友們暴動。

照片一曝光立刻引起熱烈討論，大票網友表示「真，台灣之光」、「這系列首推」、「版上神人真是多」、「是誰說PTT都肥宅的？」、「台男之光」，「跪著看」、「太神啦」、「我宣布本系列冠軍已經產生」、「你贏了」、「這太誇張了，和之前所有女友文不同層次」、「鄉民真的是臥虎藏龍」、「為國爭光」。