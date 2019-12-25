早中晚叫「娃娃」吃飯 她多年後開腦手術…冥婚嫂來報恩

有時候守護在我們身邊的不一定是看得見的東西，一名女網友在臉書社團靈異公社分享她的經驗，無形的力量讓她度過許多人生難關，而這股力量是來自於她大哥的另一個妻子，也是她那無緣的大嫂。

她表示，最近因為工作的關係，發現一個紅包，讓她想起了這位守護天使嫂子，這位嫂子就是民間俗稱的冥婚妻子，她國小二、三年級的時候，這位無緣的嫂子跟她大哥交往，後來因為交通意外過世，她只見過這位嫂子一面，之後就是在喪禮上了。

喪禮之後的某一天，大哥和母親抱著一個放在玻璃箱裡的洋娃娃回來，放在大哥的房間裡，然後要她早、中、晚桌子放一副碗筷，對著娃娃喊「大嫂吃飯了」。當時，她也不曉得這樣做的原因，但就傻傻的照著交代做，實施了好長一段時間。

自此之後，她的小哥還因為欺負她而發高燒，或是身體這裡疼那裡痛的，甚至還有鄰居的狗，在她下課放學後追她，害她跌到水溝裡全身傷，結果那隻狗隔天就死掉了。

長大後過了好幾年，她腦部開刀，進手術室時覺得全身好冷，拿了被子蓋也沒用，當下心情緊張又害怕，但麻醉前昏沉沉的記憶中，好像有一位護理師笑著握著她的手，後來她就漸漸不冷了，還覺得很溫暖，也不那麼害怕了。

開完刀後她在加護病房醒來，第一件事便是詢問那天出現在手術房的短髮護理師是哪一位？因為開刀當下真的有安撫到她的心。然而加護病房的護理師卻回說不可能有這個人，「手術室都是無菌無塵的、裡面的人也必須要帶手術帽、妳到底看到那個短髮啊？怎麼能知道頭髮長短？」

她默默心想，這一定是她那無緣的大嫂，嫁過來她們家之後，就一直守護著大哥、守護著這個家也守護著她，在她人生中的生命關卡給她力量，「謝謝祢三十幾年來、把我這個小姑守護得很好，謝謝祢。」