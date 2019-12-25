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早中晚叫「娃娃」吃飯 她多年後開腦手術…冥婚嫂來報恩

2019-12-25 19:51聯合新聞網 綜合報導

有時候守護在我們身邊的不一定是看得見的東西，一名女網友在臉書社團靈異公社分享她的經驗，無形的力量讓她度過許多人生難關，而這股力量是來自於她大哥的另一個妻子，也是她那無緣的大嫂。

她表示，最近因為工作的關係，發現一個紅包，讓她想起了這位守護天使嫂子，這位嫂子就是民間俗稱的冥婚妻子，她國小二、三年級的時候，這位無緣的嫂子跟她大哥交往，後來因為交通意外過世，她只見過這位嫂子一面，之後就是在喪禮上了。

喪禮之後的某一天，大哥和母親抱著一個放在玻璃箱裡的洋娃娃回來，放在大哥的房間裡，然後要她早、中、晚桌子放一副碗筷，對著娃娃喊「大嫂吃飯了」。當時，她也不曉得這樣做的原因，但就傻傻的照著交代做，實施了好長一段時間。

自此之後，她的小哥還因為欺負她而發高燒，或是身體這裡疼那裡痛的，甚至還有鄰居的狗，在她下課放學後追她，害她跌到水溝裡全身傷，結果那隻狗隔天就死掉了。

長大後過了好幾年，她腦部開刀，進手術室時覺得全身好冷，拿了被子蓋也沒用，當下心情緊張又害怕，但麻醉前昏沉沉的記憶中，好像有一位護理師笑著握著她的手，後來她就漸漸不冷了，還覺得很溫暖，也不那麼害怕了。

開完刀後她在加護病房醒來，第一件事便是詢問那天出現在手術房的短髮護理師是哪一位？因為開刀當下真的有安撫到她的心。然而加護病房的護理師卻回說不可能有這個人，「手術室都是無菌無塵的、裡面的人也必須要帶手術帽、妳到底看到那個短髮啊？怎麼能知道頭髮長短？」

她默默心想，這一定是她那無緣的大嫂，嫁過來她們家之後，就一直守護著大哥、守護著這個家也守護著她，在她人生中的生命關卡給她力量，「謝謝祢三十幾年來、把我這個小姑守護得很好，謝謝祢。」

一名女網友在臉書社團靈異公社分享她那無緣的大嫂幫助她度過許多人生難關。 圖／聯合...
一名女網友在臉書社團靈異公社分享她那無緣的大嫂幫助她度過許多人生難關。 圖／聯合報系資料照片
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