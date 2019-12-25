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30年屋「磁磚突爆裂」 網友揭原因：品質很好了

2019-12-25 14:09聯合新聞網 綜合報導

有網友po出磁磚地爆裂的照片，表示住了30年的房子地板突然炸開，讓他相當懊惱於是...
有網友po出磁磚地爆裂的照片，表示住了30年的房子地板突然炸開，讓他相當懊惱於是詢問網友該如何處理。圖取自「爆怨公社」
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近日天氣變化大，早晚天氣涼，但到了中午卻是大太陽，因此家中地板若是磁磚會因熱漲冷縮而有爆裂的危險，一名網友po出磁磚地爆裂的照片，表示住了30年的房子地板突然炸開，讓他相當懊惱於是詢問網友該如何處理。

一名網友在「爆怨公社」發文，他po出照片，照片中是好幾塊紅磁磚爆裂，模樣相當悽慘，他表示住了30年的房子，沒想到地板卻突然炸開，加上快過年了，這令他相當煩惱該如何處理，於是詢問網友們，「該怎麼修啊？」。

網友紛紛表示，自家也有相同經驗，「我們家昨天爆開的！天氣問題，熱脹冷縮」、「我家上星期才剛炸過....廚房地板炸了一半，公婆說乾脆全換，九坪多翻新加打掃，過年前少清一個地方了」、「我之前房間也發生了，全部打掉重貼」、「可能全家的地板瓷磚都要檢查更換了」、「我家客廳地板瓷磚，前二年也是快過年爆開八塊..重貼整理12塊到好花一萬二」。

有網友則建議先使用其他素材補起來、「工程不小，如果沒預算周遭清一清，買二塊大的遊戲地墊鋪一鋪」、「先拿掉自己鋪水泥頂著先」、「我家也是這樣。不想年前弄就把磁磚都弄起來然後買布蓋住。」、「正常，熱脹冷縮，我家客廳也是，之後全部貼塑膠地皮」、「快過年了現在要叫工不好叫！清一清、暫時買巧拼湊合著用，等過完年比較好叫工」。

不過，網友認為住了30年的房子地板才破裂，品質非常好，「30年差不多了，打掉重鋪」、「住30年才爆、品質很好了！有人半年新屋就爆了」、「經過那麼多年，那麼多次地震，那麼多人走過，現在才爆算耐用的了」。

有網友則分析地板破裂原因，「這個台語叫做捧共（音是這麼說的），那是因為貼磁磚沒貼好空氣跑進去還有使用時間也有關係」、「捧共（台語），區塊不大，不過要找原色磁磚不容易，就算找到也有歷史色差了」、「公寓大樓的房子，最容易在樓下客廳或是臥房大燈位置膨共，尤其是冬天，地面是冷的，地板局部被加溫造成局部冷縮熱脹造成的」、「這應該舖硬底的，貼軟底的應該不會這樣爆」。

磁磚

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