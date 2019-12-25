外國女「腿開坐墳墓」開心換頭貼 網怒：不知天高地厚

女子腿開開坐墳墓上拍照。圖擷自 facebook 分享 facebook

東西方文化大不同，一不小心就可能觸犯到禁忌。近日網路上流傳一張照片，只見一名信奉伊斯蘭教的印尼女子，竟直接雙腿開開坐在祖先牌位上合照，甚至換成臉書大頭貼，此舉動引來大批網友撻伐。

拍攝當天女子穿著長袖、牛仔褲、戴粉紅色頭巾，屁股直接坐在祖先牌位上，對鏡頭開心露齒燦笑，從照片中可見，墳墓兩旁寫著「南山添福祿，海川遠流長」的對聯，正下方則寫有大大的「福祿壽」三個字。女子事後還在臉書發文寫道「Ganti lh dulu bah uda muak itu itu aja」，並附上3個表情符號。

網友轉載照片到臉書社團「爆廢公社公開板」直呼「這不是沙發啊」，網友則紛紛留言表示，「背後不覺得毛毛的嗎？」、「這樣不會倒霉嗎？」、「安內母湯啦」、「不知道天高地厚，這種地方也敢坐」、「那個不是椅子啊」、「墳墓主人在她下面很火。」有網友到原PO的臉書發現，這名女子知道這是墳墓，卻還明知故犯，行徑引來網友不滿，隨後她便將照片移除。

事實上，不久前也發生類似案例，來自丹麥的21歲自行車選手Anthon Charmig，曾把墳墓當成龍椅拍照，不過當他知道自己觸犯到台灣的民俗禁忌後，已將照片從Instagram上刪除。