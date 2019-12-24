他打賭贏得手搖飲料 店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

贏家得到免錢飲料請店員狂加料，加到一杯要價100元，連店員都驚呼「從來沒做過這麼貴的特調」。圖擷自 爆廢公社二館 分享 facebook

台灣手搖飲料被許多人視為生命泉源，每天都一定要來上1、2杯才行，但你曾點過客製化的手搖飲料嗎？一名男網友昨（23）日在爆廢公社二館PO文表示，自己兩位朋友之間互相打賭，贏家可以被請一杯手搖飲料，然而被請的一方直接把價值發揮到最大，請店員狂加料加到一杯竟然要價100元，連店員都驚呼「從來沒做過這麼貴的特調」。

原PO在文中提到，A朋友跟B朋友打賭，結果A朋友賭輸了，賭的是一杯手搖飲料，但B朋友卻不想這麼便宜放過對方，於是就拜託手搖店店員，幫他把飲料加料直接加到100元。

照片中只見原PO的朋友點了一杯50嵐的「可可芭蕾」，但又加點了一份鮮奶、布丁和奶蓋，結果算一算價錢竟高達100元，甚至連店員都說，這是第一次做過這麼貴的客製化飲料，原PO還好奇如果是150元還能再加什麼配料。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言，「感覺超甜」、「重點是好喝嗎」、「感覺裡面都是滿滿的料」、「幹嘛不直接珍珠加到100塊」、「還有冰淇淋、仙草、椰果可以加」、「喝星巴克就好，幹嘛傷自己的胃」、「星巴克、春水堂不用特別加料都直接破百，怎麼不考慮」、「這杯應該只剩料，沒有飲料可以喝」、「其實可以加到快200，不過整杯應該會看起來像廚餘」。

原PO最後也解釋，自己雖然沒喝到，但聽朋友說如果要這樣點最好還是點無糖的，因為可可本身就很甜，如果點無糖的應該會比較好喝。