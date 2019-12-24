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她抽到老闆「舊鞋盒」交換禮物 打開一看竟是10萬現鈔

2019-12-24 19:29聯合新聞網 綜合報導

一名女網友在公司的交換禮物活動中抽到老闆準備的「舊鞋盒」，沒想到裡頭竟然是一捆厚...
一名女網友在公司的交換禮物活動中抽到老闆準備的「舊鞋盒」，沒想到裡頭竟然是一捆厚厚的10萬元現鈔。圖擷自爆廢公社
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公司交換禮物，竟抽到10萬元現金！25日就是聖誕節，不管是親友間或是同事間都會舉辦交換禮物來增進過節氣氛。今（24）日就有一名女網友在爆廢公社PO文表示，她在公司辦的交換禮物活動中抽到老闆準備的「舊鞋盒」，沒想到裡頭竟然是一捆厚厚的10萬元現鈔，極大的反差讓她開玩笑的說「該說我們老闆太用心，還是不太用心呢？」

原PO在文中表示，她抽籤抽到老闆準備的「舊鞋盒」交換禮物，照片中可見，禮物的外觀就是一個破舊的鞋盒，上面還有些許的破損，乍看之下相當不起眼，甚至還會認為自己運氣不好抽到壞禮物。沒想到當原PO打開盒子後，裡面擺著10萬元現金，瞬間從地雷禮物變成活動中最大獎，讓她覺得相當不可思議。

原PO收到禮物後也提到，許多朋友都問她為什麼老闆送這麼好，但是她坦言，這是整個辦公室的禮物放在一起寫上號碼用抽籤的方式抽的，並不是老闆特別送的。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言，紛紛羨慕的說「別人的老闆都不會讓我失望」、「原來是告訴我們凡事不能只看表面，真的運氣超好」、「這個用塑膠袋裝也高興」、「有10萬管他用什麼包」、「老闆真的好大方」、「這是最實在的禮物」、「這禮物非常實用，可以榮登最喜歡禮物第一名」。

但也有網友開玩笑留言「其實那是老闆的私房錢，怕老婆發現才放在鞋盒裡」、「搞不好其實他真的想送舊鞋盒的，不知道家裡誰把鞋盒拿走然後偷藏私房錢了」、「老闆應該在哀嚎，私房錢不小心被送走了」、「用鞋盒不會是要你走路的意思吧…遣散費…」。

交換禮物私房錢爆廢公社聖誕節

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