他吃麵遇單親母子心酸對話 下秒暖心幫結帳買兩碗

一名男子PO文表示，自己在麵店用餐時，無意間聽到隔壁母子對話，媽媽疑似是因經濟壓力無法再加點，於是他做出的暖心舉動，讓所有網友狂讚。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

就算自己很窮還會擔心別人吃不飽！一名男子昨（23）日在爆怨公社中PO文表示，自己在麵店用餐時，無意間聽到隔壁母子的對話，小孩對媽媽說「我還要吃，我沒吃飽」，但媽媽疑似是因為經濟壓力而無法再點第二碗麵，所以只能向老闆要了碗清湯，隨後在對話間又讓原PO懷疑是單親家庭，原PO聽了之後非常心痛，於是做出暖心舉動，讓所有網友狂讚。

原PO在文中提到，在麵店用餐時，隔壁傳來母子的對話，當時因為小孩沒吃飽，希望能再吃一碗麵，於是媽媽就說「好，媽媽再去叫東西」，之後便端了碗清湯，但小孩把湯喝完後，依然還說肚子餓，但礙於經濟壓力媽媽只好安撫小孩說「月底到了，過幾天媽媽會買好吃的，要乖喔」。小孩也很聽話的說好，接著便問媽媽「爸爸什麼時候會回來」，媽媽則回「爸爸去很遠很遠的地方，要很久很久才會回來」。

當時原PO用餐時是餐廳的離峰時間，只有自己和母子兩桌客人，所以就算輕聲細語的說話也會聽到，接著原PO起立轉身要離去時，發現母子倆只點了一小碗麵，所以當他要結帳離去時，就和老闆說「隔壁的那一桌一起結帳，麻煩再端兩碗大碗的過去」，這時他摸摸自己的口袋，結帳完只剩2個10元，並抱怨自己，其實窮的跟鬼一樣，但是還是會擔心別人吃不飽。

貼文一出後，立刻引來網友一片讚賞，紛紛留言「真的好暖心」、「好心會有好報的」、「好感動，溫暖了需要幫助的人」、「多少錢已經不是重點，重點是心意讓他們飽餐一頓」、「你的愛心讓這個社會更溫暖」、「相信那個媽媽一定很感謝你」。