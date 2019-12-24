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怨抽成太高無法負荷 早餐店一張公告惹毛外送員

2019-12-24 10:21聯合新聞網 綜合報導

有早餐店貼公告，抱怨外送平台抽成太高難負荷，限訂時段以現場客人及電話自取者優先，...
有早餐店貼公告，抱怨外送平台抽成太高難負荷，限訂時段以現場客人及電話自取者優先，引發外送員不滿。圖擷自靠北熊貓
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懶人經濟當道，美食外送商機大爆發，但也有店家認為外送平台抽成過高，難以負荷，貼出公告限定外送接單時段，優先服務現場客人及電話自取者，惹毛外送員不滿批評，認為這樣只會造成三輸面局。

一名外送員在《靠北熊貓》貼出一張早餐店公告，寫道「因外送平台抽成太高，本店無法負荷成本！」、「外送平台限定開放時間，以現場客人＆電話自取優先」。內容引發原PO不滿，表示能理解店家被抽成很不爽，但是否要加入外送平台，主控權操在店家手中，既然選擇加入，就應該照遊戲規走，對所有客人一視同仁才是專業。

原PO認為，店家如果真的忙不過來，可以選擇暫時停止接新訂單，關閉「平台機子」，貼出這種具針對性的公告，只會搞到外送員、平台、店家都不爽，結局就是「三輸」。

貼文也引來其他外送員回應，認為「現場太多就關掉或開忙碌就好」、「發這個讓人看了頗不爽的」、「不要也造成我們困擾好嗎」。有外送員分析，認為店家「不是無法負荷，是老闆不想多請員工消化單量」、「魚與熊掌不可兼得」。但也有人認為現在很多簽約店「都以外送優先，根本把現場客人當空氣」，支持店家的做法。

對於店家抱怨外送平台抽成太高，有人認為如果覺得無法負荷，「可以退出」、「畢竟加入店家自由選擇，沒有強迫的吧」、「我們外送員時間也是很寶貴的」，搞到三輸局面，真的不是好方法。

外送員

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