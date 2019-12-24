親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／歷時6年定案 台南高工最快明年8月併入成大

共乘經濟新把戲？南韓「TADA」的打車市場大洗牌

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 09:59聯合新聞網 綜合報導

台灣人有多愛去日本？先前日本台灣交流協會公布一項數據，台灣旅客在日本20個縣的住宿比例都名列冠軍。有網友到日本名勝古蹟金閣寺觀光，驚見一本中華民國護照從池塘撈起，已被掛在一旁的木樁上等待認領。網友一看姓名標籤，紛紛喊出「高雄人」、「應該是阿嬤等級的」。

有網友在日本京都金閣寺的池塘中，發現一本被掛在岸上的護照。 圖擷自爆廢公社
有網友在日本京都金閣寺的池塘中，發現一本被掛在岸上的護照。 圖擷自爆廢公社
分享

有網友在爆廢公社貼出一張帶有水滴的護照圖片，緊張表示「同學你的護照掉在京都金閣寺的水塘裏！！快來哦」，希望能透過神通廣大的網路找到失主。仔細一看，該本護照上頭有些標籤，看起來分別是失主姓名以及行程資訊。上頭標註今年8月26日從TWKHH(高雄港)出發，預計要在29日返抵高雄港。有人推測可能是搭郵輪來的，「4天3夜的航程，住9790房」。

而姓名標籤引發一陣討論，4個字可能是複姓或冠夫姓，風格讓眾多網友一致認為「應該有點年紀了」、「這是阿嬤等級掉的 」、「應該是老人家掉的吧」。由於姓名第一個字是金，又剛好掉進水中，留言區紛紛開起「湖中女神」的玩笑，猛問「金護照還是銀護照」。

有人建議最好打電話給辦事處，詢問護照掉了應該怎麼處理較為恰當。根據外交部領事事務局官網，若在國外遺失護照，應先向當地警察機關報案，取得遺失證明文件 ，接著備齊申請護照相關文件，向鄰近駐外館處申請補發。

京都觀光護照高雄港外交部

延伸閱讀

日本台灣守時觀念大不同 網分析：跟民族性有關

日36歲男娶初音滿一週年 印製合照賀卡「曬恩...

百位情婦同住一社區 陸高官落馬後奢靡生活曝光

為什麼台灣人過聖誕節這麼認真？網指關鍵：商人...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

他交換禮物送「電扇」被嫌 一拆包裝網笑：騙很大

2019-12-23 21:37

情同家人！絕世好外傭花數萬元買「名牌包+手表」贈僱主

2019-12-23 18:30

星巴克店員貼心藏驚喜 哥哥「加工幾筆」毀一切

2019-12-23 17:27

伴娘包1600嫌太少 新娘「嗆8字」她怒吼：當我欠你嗎？

2019-12-23 15:36

臨停73天車費22K車主秒崩潰 網友目睹嘆要繳到何時？

2019-12-23 15:07

客狂夾鹹酥雞店員問「三支竹籤夠嗎」 她回完瞬間後悔

2019-12-23 13:25

美髮院無法幫忙顧嬰兒 奧客怒批：把問題丟給我

2019-12-23 12:04

汽車排檔貼滿「提示標籤」好實用？網嚇爆反勸：千萬別上路！

2019-12-23 12:00

外送員餐未送卻先按已送達 客怒：以後不先刷卡付款了

2019-12-23 10:48

溫馨！阿婆不敢點餐 老闆秒懂一個舉動讓她哭了

2019-12-23 09:32

尾牙要員工表演的都爛公司？鄉民狂點頭曝：不上台連尾牙都取消

2019-12-22 20:00

新北人習慣自稱「台北人」？他好奇發問掀網熱議揭真相

2019-12-20 20:00

無心2句話遭同事酸白目 網友秒曝他「問題所在」

2019-12-20 17:38

搭高鐵「走道被行李擋住」他氣炸 網集體噓爆：下次包整排座位好嗎

2019-12-20 12:00

鄰居搬家託她寄行李「一次只能一箱」 網勸：小心惹禍上身

2019-12-20 10:27

健身妹停紅燈炸出「火辣翹臀」 網見亮點笑噴：隔壁阿伯眼神很誠實

2019-12-19 20:00

大逆轉！日本租車行控台女疑肇逃 友人出面還原真相

2019-12-19 19:42

她在門口掛聖誕襪 竟意外收到「暖心小禮物」

2019-12-19 19:35

妻請喪假被刁難罵哭 他衝診間理論老闆急澄清

2019-12-19 16:16

叫外送早餐多了份咬兩口的燒餅 她噁：我沒點啊！

2019-12-19 16:09

對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不單純

2019-12-19 13:28

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00
看更多

熱門文章

嚇到尿褲！性侵131次女兒淪性奴 交男友獸父還想勒死她

2019-12-23 11:10

影／台東市下午發生工安事件 1建築工人墜樓重傷

2019-12-23 16:41

又見共諜！大陸「總政」在台發展組織新方針曝光

2019-12-23 15:43

北市鋰電池倉庫暗夜大火還傳爆炸 更有消防員灼傷送醫

2019-12-24 05:06

影／名牙醫愛上海七妹搞不倫 幫繳千萬房產還被恐嚇

2019-12-23 11:48

小貨車撞進歷史建築大山車站 巡查團隊急啟動了解損失

2019-12-23 17:29

鶯歌夾娃娃機台主被8人活活打死 警：帶頭是的同業

2019-12-23 12:30

客狂夾鹹酥雞店員問「三支竹籤夠嗎」 她回完瞬間後悔

2019-12-23 13:25

中山高小貨車追撞國道施工車輛起火 駕駛卡車上燒死

2019-12-23 22:20

伴娘包1600嫌太少 新娘「嗆8字」她怒吼：當我欠你嗎？

2019-12-23 15:36

中山高車禍南二高晚間又施工 用路人轉來轉去怨聲四起

2019-12-23 22:46

星巴克店員貼心藏驚喜 哥哥「加工幾筆」毀一切

2019-12-23 17:27

臨停73天車費22K車主秒崩潰 網友目睹嘆要繳到何時？

2019-12-23 15:07

鶯歌娃娃機台主遭8惡煞強擄打爆頭 丟包步道送醫不治

2019-12-23 12:05

小貨車撞進歷史建築大山車站 稱「頭暈」抽血確認酒駕

2019-12-23 19:32

外送員餐未送卻先按已送達 客怒：以後不先刷卡付款了

2019-12-23 10:48

F奶「工地女神」曖昧前所長？ 周刊王遭求償50萬元

2019-12-23 16:44

陳幸妤挨告植牙處理不周 病患門牙牙套掉落怒提告

2019-12-23 16:10

他交換禮物送「電扇」被嫌 一拆包裝網笑：騙很大

2019-12-23 21:37

女會員拉筋手臂受傷提告 健身教練疏失被起訴

2019-12-23 16:18

高雄上午死亡車禍 大貨車輾死老婦

2019-12-23 12:21

彰化娃娃車遭追撞 8孩童送醫檢查救治

2019-12-23 17:54

林口建築工地意外 挖土機駕駛送醫不治

2019-12-23 11:38

不滿1歲兒被打 外籍男回敬一巴掌再說抱歉

2019-12-23 16:34

美髮院無法幫忙顧嬰兒 奧客怒批：把問題丟給我

2019-12-23 12:04

不滿媳婦與兒離婚 祖母竟逼孫女罵母親髒話

2019-12-24 01:51

選前斬境外資金 高雄破3案地下匯兌近30億

2019-12-23 18:13

情同家人！絕世好外傭花數萬元買「名牌包+手表」贈僱主

2019-12-23 18:30

十八王公海岸出現女屍 警方初步排除他殺

2019-12-23 17:03

欣欣大眾小開加入詐團 招募車手赴越南遭起訴詐欺

2019-12-23 10:17

影／追撞工程車年輕駕駛成焦屍 警方疑未留意前方肇事

2019-12-23 23:42

彰化六信搶案還原 嫌犯喝令行員抽屜一開「真的沒錢」

2019-12-23 11:18

運毒懷疑私吞安家費 黑幫動私刑斷手筋潑酸

2019-12-23 16:56

高雄大順二路 雨豆樹壓倒曳引車司機

2019-12-23 15:16

王齡嬌控送禮宴客撒錢 邱議瑩提告：以正視聽

2019-12-23 12:55

妻與男人汽車旅館K歌歡唱？丈夫偕友抓姦惹上官司

2019-12-23 12:12

娃娃機台主遭擄被打死 3嫌羈押禁見

2019-12-23 17:23

貨車衝進大山車站 駕駛受困恢復意識

2019-12-23 17:21

影／查察選舉賭盤另一章 桃警攻堅破門抓職業賭場

2019-12-23 11:59

貪34元牛奶糖連2次不結帳 女被判罰2萬元

2019-12-23 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top