日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

台灣人有多愛去日本？先前日本台灣交流協會公布一項數據，台灣旅客在日本20個縣的住宿比例都名列冠軍。有網友到日本名勝古蹟金閣寺觀光，驚見一本中華民國護照從池塘撈起，已被掛在一旁的木樁上等待認領。網友一看姓名標籤，紛紛喊出「高雄人」、「應該是阿嬤等級的」。

有網友在日本京都金閣寺的池塘中，發現一本被掛在岸上的護照。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

有網友在爆廢公社貼出一張帶有水滴的護照圖片，緊張表示「同學你的護照掉在京都金閣寺的水塘裏！！快來哦」，希望能透過神通廣大的網路找到失主。仔細一看，該本護照上頭有些標籤，看起來分別是失主姓名以及行程資訊。上頭標註今年8月26日從TWKHH(高雄港)出發，預計要在29日返抵高雄港。有人推測可能是搭郵輪來的，「4天3夜的航程，住9790房」。

而姓名標籤引發一陣討論，4個字可能是複姓或冠夫姓，風格讓眾多網友一致認為「應該有點年紀了」、「這是阿嬤等級掉的 」、「應該是老人家掉的吧」。由於姓名第一個字是金，又剛好掉進水中，留言區紛紛開起「湖中女神」的玩笑，猛問「金護照還是銀護照」。

有人建議最好打電話給辦事處，詢問護照掉了應該怎麼處理較為恰當。根據外交部領事事務局官網，若在國外遺失護照，應先向當地警察機關報案，取得遺失證明文件 ，接著備齊申請護照相關文件，向鄰近駐外館處申請補發。