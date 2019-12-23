他交換禮物送「電扇」被嫌 一拆包裝網笑：騙很大

男子交換禮物送電扇，一拆包裝眾人傻眼。圖擷自 facebook 分享 facebook

聖誕節即將來臨，許多人都會和朋友玩交換禮物，一名男網友納悶明明送實用性的家電商品「電風扇」，爲何會被好友吐槽唾棄，不過一拆開包裝，內容物卻讓網友秒懂笑虧「總共有五個禮物耶！」

網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，「我送的交換禮物明明超好的，為什麼都要被唾棄，我包的很累欸...」，而從未拆封的包裝來看，禮物外表就像一台電風扇，怎料它其實是用畚箕、馬桶刷、塑膠籃、水瓢、掃把頭拼接而成，電扇真面目揭曉後，讓許多網友既傻眼又不得不佩服原PO超有才的想法。

照片在網上曝光，上萬名網友笑歪按讚，「欺騙人家的小壞蛋」、「超實用哈哈哈，但是我不想抽到」、「這收到應該會拿馬桶吸盤吸你臉」、「有夠屌，拆開會吐血」、「這個創意值千金！」、「天堂與地獄的差別」。原PO也透露，這次和朋友玩交換地獄禮物，每個人都很有梗，自己則抽到爛禮物冠軍「金紙組合」。

其實有不少網友收過超瞎的交換禮物，就有網友分享自己的同事曾抽到一隻大公雞，且牠的眼神看起來相當無奈，讓該名同事崩潰直喊「這是誰送的啦！」

根據《蝦皮開箱》報導，交換禮物還有多種不同玩法，包括，抽籤交換禮物：每人準備一樣禮物，價格可以先訂好，用抽籤方式，抽到幾號就拿哪個編號的禮物；天堂地獄交換禮物：每人準備2份禮物，一份好禮物和一份爛禮物，抽禮物前先口頭描述自己的禮物，但不能說明禮物是什麼，讓朋友決定要選哪一個；男生女生配交換禮物：主要規則是男生跟女生交換禮物，同時必須為禮物想好三個提示，讓贏家從提示中做選擇；心機交換禮物：A先選出B，然後B可以決定要不要跟A交換禮物，如果B拒絕跟A換，那A就一定要跟B右手邊的C交換，而且雙方都不可以拒絕。