親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包

淨灘撿到漂流瓶 憑著一張紙條找到37年前小學生

臨停73天車費22K車主秒崩潰 網友目睹嘆要繳到何時？

2019-12-23 15:07聯合新聞網 綜合報導

市區雖然有停車位但往往一位難求，有車主會將愛車停在收費較高的臨時計時停車場。一位網友在「爆怨公社」po圖表示，自己到停車場收費機繳停車費時，他驚訝地看到前一位車主的停車費用超過2萬元，更傻眼的是，機器只收100元現鈔，車主身上錢帶不夠還跑去領220張100元的，那要繳到何時？

從原po上傳的圖上看到繳費面板顯示該車從2019年10月9日晚間10點18 分停入場停車，直到2019年12月22日的下午2點09分才離場，停車費用總共是22170元。由於停車場繳費機只收100元現鈔，而車主身上現金不足，只好跑去提款機領了220 張的100元紙鈔，才能離場，讓排在後面等繳費的原po無奈又好笑。

看完po圖的網友紛紛留言回應說「220張要投到什麼時候」、「停2個多月耶」、「停2個月差不多啦，不過，為何不用月租的」，有網友覺得停停車場還不如「坐計程車應該比較省」，不過多數網友說「我果然很窮」。

有網友分析說「有時在繳費機上面摸一下，有些之前留下來的感應扣，投進去就會看到類似的畫面了」，更內行的網友馬上就算出車主「總共停了73天又16小時，等於停了1768小時，22170元/1768小時=一小時也不過才12.5元」，感覺起來滿平價的。

停車費用是22K，機器只收100元現鈔，車主身上錢帶不夠還跑去領220張100元...
停車費用是22K，機器只收100元現鈔，車主身上錢帶不夠還跑去領220張100元來繳費。圖擷自「爆怨公社」
分享

延伸閱讀

過年上班薪水3倍他怨無法休假 網友羨慕：還嫌

對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不...

妻請喪假被刁難罵哭 他衝診間理論老闆急澄清

商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

汽車排檔貼滿「提示標籤」好實用？網嚇爆反勸：千萬別上路！

2019-12-23 12:00

伴娘包1600嫌太少 新娘「嗆8字」她怒吼：當我欠你嗎？

2019-12-23 15:36

客狂夾鹹酥雞店員問「三支竹籤夠嗎」 她回完瞬間後悔

2019-12-23 13:25

美髮院無法幫忙顧嬰兒 奧客怒批：把問題丟給我

2019-12-23 12:04

外送員餐未送卻先按已送達 客怒：以後不先刷卡付款了

2019-12-23 10:48

溫馨！阿婆不敢點餐 老闆秒懂一個舉動讓她哭了

2019-12-23 09:32

尾牙要員工表演的都爛公司？鄉民狂點頭曝：不上台連尾牙都取消

2019-12-22 20:00

新北人習慣自稱「台北人」？他好奇發問掀網熱議揭真相

2019-12-20 20:00

無心2句話遭同事酸白目 網友秒曝他「問題所在」

2019-12-20 17:38

搭高鐵「走道被行李擋住」他氣炸 網集體噓爆：下次包整排座位好嗎

2019-12-20 12:00

鄰居搬家託她寄行李「一次只能一箱」 網勸：小心惹禍上身

2019-12-20 10:27

健身妹停紅燈炸出「火辣翹臀」 網見亮點笑噴：隔壁阿伯眼神很誠實

2019-12-19 20:00

大逆轉！日本租車行控台女疑肇逃 友人出面還原真相

2019-12-19 19:42

她在門口掛聖誕襪 竟意外收到「暖心小禮物」

2019-12-19 19:35

妻請喪假被刁難罵哭 他衝診間理論老闆急澄清

2019-12-19 16:16

叫外送早餐多了份咬兩口的燒餅 她噁：我沒點啊！

2019-12-19 16:09

對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不單純

2019-12-19 13:28

差1字差很多！「天價」徵清潔員 網友笑：做1個月富3代

2019-12-19 09:24

阿伯燒紙錢爐口放「空心菜」？他納悶發問釣內行人揭密：長知識！

2019-12-18 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00
看更多

熱門文章

嚇到尿褲！性侵131次女兒淪性奴 交男友獸父還想勒死她

2019-12-23 11:10

國道6號驚傳墜橋 女子翻越護欄摔落身亡

2019-12-22 23:57

毒駕撞死準新人！上訴辯「止痛針」惹禍 二審不信駁回

2019-12-22 17:09

溫馨！阿婆不敢點餐 老闆秒懂一個舉動讓她哭了

2019-12-23 09:32

統促黨立委候選人疑招待陸配涉賄 陸配到案嗆「我又沒犯罪」

2019-12-22 21:08

影／名牙醫愛上海七妹搞不倫 幫繳千萬房產還被恐嚇

2019-12-23 11:48

鶯歌夾娃娃機台主被8人活活打死 警：帶頭是的同業

2019-12-23 12:30

統促黨立委候選人下投票指令 手機微信露餡

2019-12-22 22:22

外送員餐未送卻先按已送達 客怒：以後不先刷卡付款了

2019-12-23 10:48

統促黨不分區立委候選人涉賄 諭令20萬交保

2019-12-23 04:31

客狂夾鹹酥雞店員問「三支竹籤夠嗎」 她回完瞬間後悔

2019-12-23 13:25

境外勢力介入？ 檢調搜索約談統促黨不分區立委候選人

2019-12-22 18:44

徵信業者2招抓姦成功 損失23萬酬勞還賠腥夫15萬

2019-12-22 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top