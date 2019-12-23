臨停73天車費22K車主秒崩潰 網友目睹嘆要繳到何時？

市區雖然有停車位但往往一位難求，有車主會將愛車停在收費較高的臨時計時停車場。一位網友在「爆怨公社」po圖表示，自己到停車場收費機繳停車費時，他驚訝地看到前一位車主的停車費用超過2萬元，更傻眼的是，機器只收100元現鈔，車主身上錢帶不夠還跑去領220張100元的，那要繳到何時？

從原po上傳的圖上看到繳費面板顯示該車從2019年10月9日晚間10點18 分停入場停車，直到2019年12月22日的下午2點09分才離場，停車費用總共是22170元。由於停車場繳費機只收100元現鈔，而車主身上現金不足，只好跑去提款機領了220 張的100元紙鈔，才能離場，讓排在後面等繳費的原po無奈又好笑。

看完po圖的網友紛紛留言回應說「220張要投到什麼時候」、「停2個多月耶」、「停2個月差不多啦，不過，為何不用月租的」，有網友覺得停停車場還不如「坐計程車應該比較省」，不過多數網友說「我果然很窮」。

有網友分析說「有時在繳費機上面摸一下，有些之前留下來的感應扣，投進去就會看到類似的畫面了」，更內行的網友馬上就算出車主「總共停了73天又16小時，等於停了1768小時，22170元/1768小時=一小時也不過才12.5元」，感覺起來滿平價的。