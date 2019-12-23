伴娘包1600嫌太少 新娘「嗆8字」她怒吼：當我欠你嗎？

伴娘禮金包太少，新娘當眾開嗆。圖片來源／ingimage 分享 facebook

親友結婚禮金行情眉角多，應該包多少才不會失禮，這問題總讓人傷透腦筋。一名女網友表示，參加友人婚禮當伴娘，她除了送上小禮物，還包1600元的紅包，沒想到新娘嫌禮金太少，還補一句「沒關係，就當來讓我們請的」，聽到這這句話讓她不滿直呼，「當我欠你的嗎？」

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，她當伴娘加招待站了3個多小時，除了包1600元的紅包外，還送耳環、手鍊當小禮物，且菜都已經上了3、4道才開始吃，最後新娘只回包600元的禮金。

沒想到新娘得知原PO包的金額後，竟直接表明一桌成本是一人1800元，認為原PO包1600元太少，更丟下一句「沒關係，就當來讓我們請的」，原PO聽完大感不悅，「又不是沒包給你，講這話是什麼意思？」

伴娘禮金包太少，新娘當眾開嗆。圖片來源／ingimage 分享 facebook

原PO心酸表示，爲了參加婚禮，自己推掉5000元整天的工作，結果卻因禮金而遭到嫌棄，「我出錢出力已經很夠義氣，妳還一副理所當然、高高在上的口氣，真讓人心寒。」文末提到，按照禮俗來說，工作人員是不用包紅包，「早知道這樣，我就不要當妳伴娘招待，包2200睡飽飽，美美參加妳婚禮，開心吃喜酒就夠了。」

貼文一出，網友留言表示，「這種朋友就慢慢的放生吧！不要也罷」、「一場婚禮，倒也看透澈了」、「沒關係啊，1600看清一個朋友值得啊」、「這證明她不是妳朋友啊」、「根本只想賺錢。」