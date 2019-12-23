客狂夾鹹酥雞店員問「三支竹籤夠嗎」 她回完瞬間後悔

示意圖。圖／聯合報系記者王慧瑛攝影。 分享 facebook

日前有名女網友表示，到住家附近的鹹酥雞店買晚餐時，因為想要每個炸物都嘗試，最後居然夾了210元的大份量，不過更尷尬的是，取餐時店員詢問三支竹籤夠嗎，她卻脫口而出「只要一支」，讓她當場後悔。

一名女網友「Dcard」分享日前因家裡只有她一人，便決定到附近的鹹酥雞店買晚餐，她表示，因為每個炸物都想嘗試一點，因此選擇各點一小樣，結果不知不覺竟夾了210元的量，而後她將夾完的炸物交給一名戴口罩的男店員，心理想著「感覺是個大帥哥」，甚至她在等餐時還不時撥髮，露出自認為好看的左臉，希望能吸引到店員的注意。

而經過15分鐘後，店員叫號取餐時向原po詢問，「竹籤三支夠嗎？」此時，她小碎步的奔到店員面前，卻下意識地順口說出，「一支就夠」，店員這時一頓並用電眼瞄了原po一眼，立刻放下原本手中握有的三支竹籤，改放了一支在袋子裡，而不經意說出「只要一支竹籤」的原po直言，「我流著淚騎車回家了，從此只用家裡的筷子吃鹹酥雞。」即便如此，她仍稱讚，「鹹酥雞還是好吃」。

此文一出，有網友表示，「店員可能認為原po是個深藏不露的高手」、「很明顯是個狠角色」，還有人說，為了不被看出是一個人吃的份量，都會和店員說「不需要竹籤」，同時又能達到環保的效果，而網友也安慰原po笑說，「至少他知道妳可能單身」、「這樣說不定他會特別記得你啊」。