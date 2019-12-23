美髮院無法幫忙顧嬰兒 奧客怒批：把問題丟給我

一位媽媽帶著數月大嬰兒去美髮院燙頭髮，要美髮助理幫忙照顧嬰兒。新聞示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook 服務業的精神就是以它的專業來服務顧客，當顧客要求超過它的專業服務項目時，專業人員要買單嗎？有位女網友在「爆廢公社二館」轉貼po文表示一位媽媽帶著數月大嬰兒去美髮院燙頭髮，當時美髮院內助理都在忙，無法分身幫媽媽照顧嬰兒，設計師只好回絕這位媽媽的預約，或是可請她先生來幫忙照顧嬰兒。這位媽媽怒說「這家美髮院服務很爛，連基本的美髮助理都沒有，也沒有助理能照顧嬰兒，我遠道而來，最後又把問題丟給我」。

事後，美髮院也po文回應表示歉意，同時解釋因為嬰兒還小，又是每個父母的寶貝，在沒有推車又不具專業幼保知識的情況下，不敢隨便答應幫忙照顧嬰兒，業者更強調如果預約時就告知要照顧嬰兒，她們還是會婉拒的。接待這位媽媽的設計師也貼文回應表示，燙頭髮需要2至3小時，在沒有嬰兒推車和店內所有助理都有工作無法分身照顧嬰兒的情況下，只能詢問可否請先生過來幫忙照顧嬰兒。

不過被拒絕的媽媽也不甘示弱，嗆聲說「雖然服務美髮沒有一定要服務照顧嬰兒，但這樣的服務就差其他美髮院很多，建議以後要有服務照顧嬰兒，從很遠的地方推嬰兒推車過來，是很辛苦的」。

網友在看到po文後，紛紛留言回應說「怎麼不找臨托」、「這位奧媽直接把小孩丟給教會會幫她顧小孩的人，然後自己跑去燙髮happy不就好了嗎」、「阿怎不去之前幫顧小孩的店就好」、「做頭髮，是不是應該先安排好孩子要去哪裡吧？」

原po更諷刺地說，「原來美髮業還要兼托嬰，錢真難賺，如果真的有可以專人照顧『嬰兒』的美髮業，請報名，這位媽媽會覺得你們很有『愛』」。