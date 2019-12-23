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外送員餐未送卻先按已送達 客怒：以後不先刷卡付款了

2019-12-23 10:48聯合新聞網 綜合報導

示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
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近日有名使用外送平台訂餐的民眾在用信用卡結帳後，卻發生餐點還沒送達，就遭外送員先按「已配送」的確認鍵，讓他憤而表示，「外送素質這麼差，下次不用信用卡先付款了，否則連餐送不見也不曉得。」

有民眾在「靠北熊貓」表示，日前用信用卡點了外送餐，不過餐還沒送到，卻發現外送員已經按了「已配送」的按鍵，經過了5分鐘後，外送員才出現在家門口，按門鈴送餐。

此時，原po向外送員提問，「你把訂單完成了嗎？那我怎麼追蹤我的訂單？」沒想到，外送員卻回，「對，你可以傳訊息給我」，不過原po則說，「追蹤都不見了我怎麼傳？」結果對方竟說，「你可以跟客服說」之後便轉身離開，讓原po當場傻眼。

原po抱怨，外送員事後一句道歉都沒有和他說，甚至質疑，「現在外送品質這麼差嗎？」而對於外送員說可以用客服的方式聯絡餐點，原po則喊，「線上客服又不是一對一，24小時內才回覆」。而經過此次不愉快的訂餐經驗，原po也直說，「下次不用信用卡付錢了，餐點不見還不知道呢」。

此文一出，就有網友表示，之前使用信用卡訂餐也遇過相同情況，當時外送員竟把餐點丟給大樓的管理員，並說，「這是不用收錢的」就離開，事後也沒有電話通知，讓此名網友氣喊，「付錢過的要是被拿走了誰要負責，消費者自己認賠嗎？」

而其他網友則說，「信用卡付費就會有很多不負責任的鳥事，所以現金最實在」、「不要用信用卡比較好」，也有人建議原po，「直接跟客服投訴滑單」、「麻煩大力檢舉下去，不要讓熊貓出現老鼠屎破壞素質」。

客刷卡訂餐沒拿到餐，竟遭外送員先按「已配送」。圖片來源／臉書
客刷卡訂餐沒拿到餐，竟遭外送員先按「已配送」。圖片來源／臉書
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外送員

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