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溫馨！阿婆不敢點餐 老闆秒懂一個舉動讓她哭了

2019-12-23 09:32聯合新聞網 綜合報導

麵店老闆端出一碗牛肉麵給阿婆。 圖／聯合報系資料照片
麵店老闆端出一碗牛肉麵給阿婆。 圖／聯合報系資料照片
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不少店家提供「待用餐」，由其他顧客或店家付錢，提供免費餐點給弱勢族群享用。一名開牛肉麵店的老闆表示，日前一名老婆婆獨自站在門外許久，不好意思開口，過一會他才理解原來是想使用待用餐，急忙煮了一碗牛肉麵給老婆婆後，她竟然哭了，讓老闆很心酸，表示「希望藉由我這碗微不足道的麵，撫平你心中的苦楚」。

一名牛肉麵店老闆在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示16日中午店內進來了一名60餘歲的老婆婆，她走進店裡後不發一語，老闆娘詢問她要內用或外帶，老婆婆也欲言又止，老闆出來後進一步詢問老婆婆要點什麼，發現她面露激動卻不敢說話，他才瞬間了解。

該老闆店內有提供「待用麵」，但當時是用餐時間，店裡還有其他顧客，老婆婆發現身邊有客人在看，因此不好意思說出口，老闆搞懂後立刻詢問老婆婆要吃哪種口味「紅燒還是清燉」，並強調他已明白老婆婆意思。

等老闆做完一碗清燉牛肉麵並端出來後，老婆婆竟然哭了，老闆、老闆娘兩人瞬間傻住，急忙詢問她怎麼了，老婆婆解釋，她是一名獨居老人，聽說這間店有提供待用餐，給弱勢家庭或陷入困境的民眾使用，才一個人走路過來吃麵。

老闆聽完後，想向老婆婆留下住址、電話，以便未來過去她家探訪關心，但老婆婆連忙拒絕，直說「這樣就好了」，並頻頻拭淚，老闆也不好意思再問，心想她可能有難言之隱，告訴她「往後只要你想吃牛肉麵，儘管來我這」，看著老婆婆拄著拐杖離開的背影，他也滿是心酸。

該名老闆暖心的說，「我只是一家小小的麵店，能讓多少貧困的朋友們吃頓飽」，人生在世難免會有過不去的崁，點不了的炊，希望藉由一碗微不足道的牛肉麵，撫平老婆婆心中苦楚。

其他網友看完也大力稱讚該名老闆，留言「感謝你的善心，你真的很棒」、「好人一定會有好報，謝謝你讓我們感受到社會的溫暖」、「眼眶發熱，社會上真的有很多需要幫助的人」。不少網友也說「店址可以公佈嗎？這麼善心的牛肉麵店要去捧場一下」。

獨居老人弱勢家庭爆怨公社

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