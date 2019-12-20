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無心2句話遭同事酸白目 網友秒曝他「問題所在」

2019-12-20 17:38聯合新聞網 綜合報導

同事間的說話方式還是要拿捏清楚，以免造成別人反感。示意圖／ingimage
同事間的說話方式還是要拿捏清楚，以免造成別人反感。示意圖／ingimage
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職場人際相當重要，跟同事或主管說話不像與朋友聊天一樣，仍然要抓好分寸，以免被人誤會。有位網友發文指出，最近自己在跟一位女同事聊天，但對方卻說覺得他說話有些白目，甚至舉出2個案例說明，但原PO聽完後覺得沒有那麼嚴重，質疑說話為什麼要拐彎抹角，對此許多網友紛紛點出原PO問題，提醒他說話要修飾、態度也不要太差。

原PO在「批踢踢女孩板」發文，表示女同事舉出2個案例批評他說話太白目，第一是在大家吃飯聊天時，原PO直接問一個念中文系的女生「中文系畢業後可以做什麼」，原PO說就只有說這句話而已，不懂自己不禮貌在哪；第二是當這位同事問他一些關於學業上的問題時，被詢問到下次有問題是否還能詢問時，原PO卻回說「可以，妳有空請我一杯飲料就好」，雖然原PO表示自己對請飲料並沒有非常在意，但這讓該同事不太高興。

女同事跟原PO講解道「她聽到那句話的當下，腦中浮現的想法就是『你如果不說最後那句話，我可能還會請你，但你講了那句話，就會讓我完全不想問你問題』，她說跟女生講話不能像跟男生講話一樣，因為女生比較愛面子，換作男生就比較不會在意。」而這也讓原PO相當懊惱，詢問大家「請問真的是這樣嗎？為什麼一定要拐彎抹角，直接一點不好嗎？」

對此，許多網友紛紛留言回應，「一定長得不帥」、「1白目，2還好」、「跟男女沒關係，個性問題吧」、「孩子，不要太老實」、「我是男生，我也覺得你這樣不行」、「看一下說話的藝術好嗎」、「超級討人厭」、「聽的人若敏感一點會感受到你的不友善」。

而其他網友則是認為主要的問題在於說話語氣和方式，「我都遇過欸，個人覺得不會不舒服，但還是要看表達方式啦」、「這兩句我都可以接受，看講時的態度」、「語氣問題，你如果都笑笑的、誠懇的，就沒什麼差」、「應該是看當下的氣氛還有你講出來時的口氣及表情，然後就是跟對方的熟悉度」、「都是口氣問題，委婉一點就不白目」。

職場

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