鄰居搬家託她寄行李「一次只能一箱」 網勸：小心惹禍上身

一名網友表示，鄰居搬家之後留下許多行李，託她「一次寄一箱」，其他網友看了之後紛紛勸她不要輕易幫忙。圖截自爆怨公社 分享 facebook

答應幫忙他人之前務必三思而後行！一名女網友表示，鄰居近日要搬家到北部，離開之前將好幾箱物品留下，請她幫忙寄送，還規定一次只能寄一箱，讓她相當猶豫是否幫忙。許多網友看了之後認為鄰居行徑可疑，紛紛勸這名女網友別淌渾水。

一名網友在臉書《爆怨公社》中po文表示，隔壁的住戶不久前在北部買了房子，近日悄悄搬離原住處，離開之前，鄰居留下了好幾箱行李，拜託原po幫忙寄送，還交代一次只能寄一箱，不可以全部一起寄送。鄰居奇怪的要求讓原po既困惑又困擾，因此po文詢問「我不理他，有罪嗎？」

對此，許多網友認為鄰居的要求並不合理，原po沒有義務幫忙，「有很熟嗎？好意思這樣叫人家做事？」、「真的沒必要…現在的社會當好人還會被罵」、「千萬別寄，若少了什麼會賴在你頭上」、「如果房子不是你的，連理都不用理，不然先問好運費請他先匯過來，然後一次寄給他」。

此外，還有不少網友覺得「一次只能寄一箱」實在太奇怪，紛紛勸原po在不知箱內裝什麼的情況下不要隨便幫忙，以免惹禍上身，「如果沒先約定好，一次還只能寄一箱，我覺得箱子裡的東西可能有問題，寄東西又不是很困難的事情為什麼要別人幫忙」、「不要寄，裡面是什麼你根本不知道，到時惹禍上身就糟糕了」、「小心有違禁品，到時候查到是你寄的就慘了，他可以推說不知道喔」。