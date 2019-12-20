親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

友善共學變調...中山大學男女混宿傳女學生淋浴被偷拍

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

鄰居搬家託她寄行李「一次只能一箱」 網勸：小心惹禍上身

2019-12-20 10:27聯合新聞網 綜合報導

一名網友表示，鄰居搬家之後留下許多行李，託她「一次寄一箱」，其他網友看了之後紛紛...
一名網友表示，鄰居搬家之後留下許多行李，託她「一次寄一箱」，其他網友看了之後紛紛勸她不要輕易幫忙。圖截自爆怨公社
分享

答應幫忙他人之前務必三思而後行！一名女網友表示，鄰居近日要搬家到北部，離開之前將好幾箱物品留下，請她幫忙寄送，還規定一次只能寄一箱，讓她相當猶豫是否幫忙。許多網友看了之後認為鄰居行徑可疑，紛紛勸這名女網友別淌渾水。

一名網友在臉書《爆怨公社》中po文表示，隔壁的住戶不久前在北部買了房子，近日悄悄搬離原住處，離開之前，鄰居留下了好幾箱行李，拜託原po幫忙寄送，還交代一次只能寄一箱，不可以全部一起寄送。鄰居奇怪的要求讓原po既困惑又困擾，因此po文詢問「我不理他，有罪嗎？」

對此，許多網友認為鄰居的要求並不合理，原po沒有義務幫忙，「有很熟嗎？好意思這樣叫人家做事？」、「真的沒必要…現在的社會當好人還會被罵」、「千萬別寄，若少了什麼會賴在你頭上」、「如果房子不是你的，連理都不用理，不然先問好運費請他先匯過來，然後一次寄給他」。

此外，還有不少網友覺得「一次只能寄一箱」實在太奇怪，紛紛勸原po在不知箱內裝什麼的情況下不要隨便幫忙，以免惹禍上身，「如果沒先約定好，一次還只能寄一箱，我覺得箱子裡的東西可能有問題，寄東西又不是很困難的事情為什麼要別人幫忙」、「不要寄，裡面是什麼你根本不知道，到時惹禍上身就糟糕了」、「小心有違禁品，到時候查到是你寄的就慘了，他可以推說不知道喔」。

行李

延伸閱讀

她在門口掛聖誕襪 竟意外收到「暖心小禮物」

對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不...

日本生活品質薪資好 過來人卻狂勸「不要去」

包包翻出「男童內褲」人妻見老闆眼神逐漸母湯 ...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

健身妹停紅燈炸出「火辣翹臀」 網見亮點笑噴：隔壁阿伯眼神很誠實

2019-12-19 20:00

大逆轉！日本租車行控台女疑肇逃 友人出面還原真相

2019-12-19 19:42

她在門口掛聖誕襪 竟意外收到「暖心小禮物」

2019-12-19 19:35

妻請喪假被刁難罵哭 他衝診間理論老闆急澄清

2019-12-19 16:16

叫外送早餐多了份咬兩口的燒餅 她噁：我沒點啊！

2019-12-19 16:09

對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不單純

2019-12-19 13:28

差1字差很多！「天價」徵清潔員 網友笑：做1個月富3代

2019-12-19 09:24

阿伯燒紙錢爐口放「空心菜」？他納悶發問釣內行人揭密：長知識！

2019-12-18 20:00

日本生活品質薪資好 過來人卻狂勸「不要去」

2019-12-18 18:17

女抱嬰兒下樓拿餐 外送員見嬰面容當下寒毛豎起

2019-12-18 12:17

畢業久不聯絡突然約吃飯 網：這職業最破壞友情

2019-12-18 10:13

神秘人打翻飲品還敢偷跑！司機為清潔車廂「無償加班」2小時

2019-12-17 18:09

新鮮人問可買20年美金儲蓄險？ 網一面倒驚呼「拜託不要」

2019-12-17 14:26

女大生警局領回手機 當面解鎖螢幕…警員們全傻了

2019-12-17 11:58

大逃亡？好市多推車排隊等公車「一排變兩排」 奧客：我有繳年費！

2019-12-16 20:00

他聚餐主動幫剝蝦沒人敢吃 竟還被女同事嫌髒

2019-12-16 19:39

3歲初戀5歲分手 爸爸苦惱怎安慰失戀兒子：我是失職父親

2019-12-16 18:01

燒肉餐廳大半空桌竟回沒位子 詢客服馬上有空位

2019-12-16 16:57

外送員送餐遇眼熟臘腸出迎 喚牠舊名有回應感動噴淚

2019-12-16 13:02

油漆父看女兒表演怕她丟臉 忍痛用強溶劑狂洗手

2019-12-16 12:07

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00
看更多

熱門文章

對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不單純

2019-12-19 13:28

大逆轉！日本租車行控台女疑肇逃 友人出面還原真相

2019-12-19 19:42

轎車失控衝撞台南新市火車站 駕駛與乘客受傷送醫

2019-12-19 12:23

與美女名醫不倫還吸金3.8億 光電董座二審判8年半徒刑

2019-12-19 12:21

桃園深夜大火 3連棟鐵皮屋陷火海全面燃燒

2019-12-20 00:04

國道收費員敗訴 突襲蔡英文競總與警爆推擠

2019-12-19 19:19

妻請喪假被刁難罵哭 他衝診間理論老闆急澄清

2019-12-19 16:16

國道收費員求補貼費敗訴 自救會批蔡政府誆騙政績

2019-12-19 17:37

性侵傳播妹付出慘重代價 賠款判重刑還與妻離婚

2019-12-20 07:05

她挑逗說要與他上床 他辯以為「男歡女愛」獲判無罪

2019-12-19 21:03

官員醉鬧警局 國安局登門致歉強調依法辦理

2019-12-19 17:23

台大醫等12年才終於獲得清白 高院判決理由曝光！

2019-12-19 12:51

幫友人助勢 國安人員打破警所大門被送辦

2019-12-19 14:14

林口電廠驚傳工程意外 2工人被強風吹往電塔觸電

2019-12-19 13:29

影／恐嚇徐乃麟 艋舺黑幫6人被送辦

2019-12-19 15:39

歹徒持刀搶林口銀樓 遭勇猛老闆娘噴辣椒水逼退

2019-12-19 17:17

放下棒球換上警察制服 30年前青棒國手從警助人

2019-12-19 14:34

國道收費員爭補貼費敗訴 「會商結論非行政契約」

2019-12-20 00:22

男大生國小時遭班導性侵10次 教育局：已停聘

2019-12-19 18:02

砍斷脖斃命稱防衛過當 還嗆法官「不然站著給他揮嗎」

2019-12-19 19:35

她控性侵還怕被殺害…運將辯稱性交易 法官不信判3年半

2019-12-19 22:15

在摩鐵脫酒女內褲 她說不做「S」提告 他被判刑

2019-12-19 11:57

董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

2019-12-19 17:13

無良姑丈欺負小姪女 姑姑撞見急忙穿褲躲

2019-12-19 19:48

鄰居搬家託她寄行李「一次只能一箱」 網勸：小心惹禍上身

2019-12-20 10:27

頭皮小傷口引發腦出血 他回家5天嘴角滲血死在地板上

2019-12-19 12:16

124億元 破獲史上最大地下匯兌

2019-12-20 00:02

史上最高地下匯兌案 主嫌500萬交保

2019-12-19 19:13

陳師孟預告彈劾唐玥 北院：司法獨立珍貴資產不容破壞

2019-12-19 13:34

九旬翁身懷18萬現金 遠渡重洋只為這件事

2019-12-19 16:52

女騎士車禍卡在連結車下 幸運逃過一劫骨折送醫

2019-12-19 15:51

影／老婦走國道路肩 納悶怎麼走不出去？女警急尋攔停

2019-12-19 16:53

雇主稱刮痧全裸要看護摸鳥 還嘟嘴暗示口交要她試試看

2019-12-20 10:18

大麻工廠驚見新興毒品「卡痛」 成癮恐憂鬱甚至致命

2019-12-19 11:55

男客「預付」性交易款48萬遭拉黑告詐欺 小姐獲判無罪

2019-12-19 13:41

叫外送早餐多了份咬兩口的燒餅 她噁：我沒點啊！

2019-12-19 16:09

影／熟女網戀英國混血男 想收愛的禮物要先匯9萬元？

2019-12-20 08:28

老婦領巨款答話語焉不詳 郵局報警疑遇詐騙 結果是重聽

2019-12-20 10:16

醫療官司煎熬12年 黃慧夫改判無罪當庭落淚

2019-12-20 00:27

北市最高檔酒店遭人持滅火器亂噴 疑消費糾紛

2019-12-19 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top