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大逆轉！日本租車行控台女疑肇逃 友人出面還原真相

大逆轉！日本租車行控台女疑肇逃 友人出面還原真相

2019-12-19 19:42聯合新聞網 綜合報導

有日本租車業者指控台灣女子租車疑發生車禍後肇事逃逸，但當事人友人出面說明，讓事件...
有日本租車業者指控台灣女子租車疑發生車禍後肇事逃逸，但當事人友人出面說明，讓事件大逆轉。示意圖／ingimage
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有台灣人在日本租車，發生了被指控疑似肇逃的羅生門！一名日本租車業者在社群網站上發文，公布一名台灣女子的護照並提到該名女子在福岡市租車，但16日出車禍後就音訊全無，業者懷疑她直接逃回台灣，並希望有人能夠與她聯繫。事後業者又PO出一則貼文表示該名女子已經到店解決，並提到對於這次造成的騷動感到十分抱歉。今（19）日下午事件更大逆轉，該女子友人還原真相為女子喊冤，當初指控的業者則關閉了社群帳號。

一名日本租車業者透過Instagram公布一名台灣女子的護照，並且指出這名女子日前在福岡市博多區租車，但16日在大分縣出車禍後就直接逃逸，本來預計19日還車時要與該名女子討論事故的責任以及相關賠償事宜，但沒想到她當時留下的所有電話都無法聯絡上。

業者猜測這名女子可能搭上福岡飛往台灣的飛機逃回國，並且無奈的表示從來沒遇過這種肇事逃逸的案件，對於後續保險處理以及維修費用的事宜讓他非常苦惱，更提到「以前一直認為台灣人非常友好，但這起事件卻變的非常討厭！」業者也在貼文當中提到已經窮盡了各種方法，但都無法聯絡到這名女子，所以才被迫公布身分與資料，希望當事人能看到，或認識她的人能夠與業者聯繫。

今天下午業者更新貼文表示，剛才當事人已經到店裡順利解決事情，並且感謝對於此事件幫助他們的人，感謝的同時業者也提到對於這次PO出對方照片與資料，可能有侵害隱私的疑慮因而下架該資訊，對於引起的騷動感到非常抱歉。

但沒想到最後事情大逆轉，當事人的友人出面為女子喊冤表示，該女事發當下就立刻報警處理及聯絡保險公司，而車輛是由保險公司拖走的，他更提到女子並不是發生車禍，而是在倒車時A到後照鏡，更說明明有報警、有單據，也有請保險公司處理，並沒有所謂的肇逃，況且她人現在還在福岡，但這段時間並沒有收到租車公司的任何電話、信件和簡訊。就在當事人及友人出面後，當初貼文指控的業者則關閉了社群帳號，未多加說明怎會造成此烏龍指控，讓此起事件成了羅生門。

福岡事故護照車禍保險Instagram

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