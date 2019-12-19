妻請喪假被刁難罵哭 他衝診間理論老闆急澄清

一名男網友的奶奶過世，他太太向雇主請3天喪假卻遭刁難，讓男網友氣得找雇主理論。 圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 員工若有親人過世，雇主一般都會有同理心，並依勞基法予以請喪假處理後事，不過卻有人遇到不合理的刁難。一名男網友表示太太在中醫診所工作，他的奶奶因為往生，太太向診所院長請3天喪假，沒想到院長竟認為沒必要請假，還說沒找到人代班就不准請，讓男網友氣得衝進去診所裡理論。

男網友在臉書「爆怨公社」寫道因為奶奶過世，太太為了盡孝道並且幫忙辦理後事，照規定向雇主、也就是中醫診所院長請喪假3天，沒想到院長卻狠嗆說「妳老公奶奶過世有必要請假嗎？沒找到人代班就不能請！」讓原PO的太太聽了難過的落淚。

當時原PO正好到診所要接太太下班，聽到院長這番話後氣得衝進去診間質問對方「我只有一個奶奶，請3天喪假處理後事有那麼困難嗎？」突如其來的狀況也讓院長嚇了一跳，不知道是怕事情越鬧越大還是自知講錯話，院長急忙澄清「我不是這意思」，並且向原PO解釋自己的說法，但仍無法平息他的怒火，「我真的火大到不行。最好死的不是你的家人！註：在新北市的工作，只有25k，週休1.5天」。

網友對於院長的言行也很不以為然，紛紛替原PO抱不平，「這個跟勞保局檢舉了吧」、「沒有同理心」、「辭掉算了，25K？連猴子都請不到」、「還是醫生⋯」、「他一定是怕你告他才態度放軟」、「怕壞人」、「這薪水在新北怎麼活？」、「沒同理心的公司就不用多想了」、「沒聽過『死者最大嗎』，虧他還是院長，非常沒道德」、「我以為醫者仁心，原來只是我以為⋯」、「把診所名字公布出來吧」。

還有網友分享自己請喪假遇到的狀況，「我親奶奶過世的時候，要請假，人生第一個公司表面上沒說什麼，但背後卻有人事主管說，奶奶過世需要請這麼多天嗎？我想⋯這種人真的很多很多」、「之前我外公過世，上司覺得『不是外公而已嗎？』外公跟爺爺一樣重要好嗎！」、「我外公過世，只請1天喪假就出殯，後面還有其他7天要做，結果當時主管說，出殯了還請什麼假，當場我打去人資投訴」、「一堆說照勞基法都是騙人的啊！我公司還有人請婚假5天就被逼離職了」。