叫外送早餐多了份咬兩口的燒餅 她噁：我沒點啊！

女網友昨天叫外送早餐，沒想到餐點裡少了一顆肉包，卻多了一份被吃過的燒餅，讓她直呼太扯。 圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook 外送服務越來越夯，多數人都有叫過外送的經驗，但也出現過許多令人意想不到的現象。一名女網友昨天（18日）叫了外送服務幫忙送早餐，拿到餐點後打開一看，裡面竟然多了一份燒餅，更讓她訝異的是這份燒餅被咬了兩口，她忍不住直呼實在太扯了。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道昨天叫了Ubereats外送早餐，拿到餐點後正準備大快朵頤時，發現餐點少了一個肉包，她當下並不在意，想說事後再申請退款就好了，但卻又發現餐點裡多了一份她沒有點的燒餅，更誇張的是這份燒餅竟然還被吃了一半，讓她很傻眼。原PO說自己不吃燒餅，更沒有花錢買別人吃剩的癖好，她不知道這個疏失是外送員的問題還是店家的問題，只覺得真的太扯了。

網友們看了也不敢置信，「這外送員真的餓了」、「可能是外送員的早餐」、「可能外送員不小心把自己的早餐放裡面了」、「覺得是放錯了，把你的肉包放成他的燒餅了」、「拿這半塊燒餅去找另外半塊燒餅，那個人就是你的白馬王子」、「幾萬分之一的機率怎麼遇上的？」、「買大薯變小薯的概念」。

不過有網友猜測應該是店家出錯的機率比較大，「我猜店家抓錯商品吧！可能是早餐店員工吃一半放旁邊的」、「這是早餐店員吃的啦！我有經驗，早餐很忙，我也是邊吃邊做客人的餐點，外帶都一包一包，可是忙中有錯，就失誤拿錯袋子了」、「這像是早餐店員吃一半放旁邊在忙，結果混到了也沒檢查就出餐的情況」。