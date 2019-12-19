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對面住宅每層各5台冷氣、5扇鐵門 網友質疑不單純

2019-12-19 13:28聯合新聞網 綜合報導

一名女網友發現住家對面的5層樓住宅外裝設許多冷氣，每層樓還各有5扇鐵捲門，讓她看...
一名女網友發現住家對面的5層樓住宅外裝設許多冷氣，每層樓還各有5扇鐵捲門，讓她看了嘖嘖稱奇。 圖／翻攝自爆怨公社
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一名女網友發現住家對面的一棟5層樓住宅裝設了超多的冷氣，除了1樓以外，每層樓都有裝有5台。不只冷氣，每層陽台也各裝了5扇鐵捲門，整整齊齊地卻讓人看了覺得很奇特，她拍下照片上傳到臉書上說「這種天氣，早晚很冷，中午卻熱到要吹冷氣」，照片也引來許多網友的好奇討論。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出住家對面住宅的照片，只見一棟5層樓的公寓，從2樓到5樓每層的外面都各裝有5台冷氣，1樓也裝有3台，算一算總共就有23台。奇特的是每層樓陽台也各裝設5扇鐵捲門，都和冷氣裝設的位置排列得很整齊，讓原PO相當好奇。

網友看了也覺得不可思議，「住對面的夏天一定熱爆」、「冷氣越多，以後中午就越來越熱」、「這宜蘭吧！只有宜蘭的陽台才做鐵門啊」、「密集恐懼症」、「裡面是養企鵝啊？」、「電線會受不了吧」。

不過有人懷疑不單純，「挖礦？」、「裡面是在顯卡挖礦？需要長期低溫？」、「需要恆溫才能種植的植物？」、「可以去檢舉了」、「這是詐騙集團的老巢嗎？」、「這裡面是…違法隔間嗎？」、「違法出租套房？」、「是隔幾間房啊？房東真敢賺」、「這樣一棟透天隔20間房間，會不會太誇張啊」。

爆怨公社

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