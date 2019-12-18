日本生活品質薪資好 過來人卻狂勸「不要去」

對於「日本生活的困難度」，網友們見解不一。日本示意圖／ingimage 分享 facebook

有網友在網上發文表示，自己過去未有在日本長期生活的經驗，因此好奇日本生活與工作是否會有難度，文章一出不少人說，旅遊和工作不同，且日本文化和語言隔閡嚴重，勸他不要去，但也有人稱讚，薪水和生活品質好很多。

一名網友在「Ptt WomenTalk板」上發文表示，過去到日本多是以短暫旅遊居多，並沒有長時間待在日本工作生活的經驗，對於「日本生活的困難度」相當好奇，因此發文詢問在日本的生活型態和工作生態是什麼樣子。

對此，就有網友指出，太多人美化了日本，旅遊和工作生活的感受完全不一樣，甚至有人表示，日本人很難相處，除了要讀得懂空氣的職場文化，語言隔閡也是問題之一，而且應酬喝酒的情況非常頻繁，讓許多人不習慣。之前就有人發文表示，自己外派日本定居1個月幻想破滅，生活壓抑到想回台。

還有人說，「日本的小圈圈外國人難打進去」、「旅遊跟生活都很棒，但如果要工作就是痛苦居多」、「薪資高物價也高，稅金和健保佔薪水20%」，不少人勸退原po「不要去」。

不過，也有人稱讚，「在日本的生活品質和薪水完全海放台灣」，「日本非常準時下班，一個月加班10小時以下」、「只要你夠傑出，他們就會尊敬你」、「錢比台灣多一點，但生活品質好不少」，但也有人建議，「日本工作壓力滿大，懂得財務規劃與通盤思考，那還是留在台灣比較好混」。