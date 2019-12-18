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女抱嬰兒下樓拿餐 外送員見嬰面容當下寒毛豎起

2019-12-18 12:17聯合新聞網 綜合報導

外送員外送撇見小孩面目時嚇一大跳。新聞示意圖，與新聞內容無關。聯合報資料照片
外送員外送撇見小孩面目時嚇一大跳。新聞示意圖，與新聞內容無關。聯合報資料照片
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外送平台近年火熱起來，外送員外送時會遇到各種千奇百怪的事物，有時讓人匪夷所思，有時卻會讓人會心一笑。有位外送員在「靠北熊貓」分享自己送餐給客戶的「驚」驗，當時是一位媽媽下樓取餐懷裡還抱著小孩，原po找完錢後，撇見小孩面目時嚇一大跳，心想是《玩具總動員3》大寶寶那樣的嬰兒娃娃真實出現嗎？

原po在文中表示當天外送的最後一單位客戶是位小姐，餐點也很準時的送到客戶家門口，下來取餐的是一位懷中抱著小嬰兒的小姐，原po交餐告知費用後，見她一手抱著小孩一手又要拿錢有點於心不忍，就跟小姐說怕她一手拿麵，又要抱小孩會不方便，還是直接幫她把餐點送上樓，小姐回說「沒關係，我是怕他會哭」，然後就轉身上樓。

事情發展到這裡一切都很順利，只是原po心想剛才交餐時眼睛餘光有瞄到小嬰兒的腳，是咖啡色的，感覺很不真實，於是他趁小姐給錢時又再一次偷看小嬰兒的手，也是深咖啡色的，最後鼓起勇氣看了看小嬰兒的臉，「是像《玩具總動員3》大寶寶那樣的嬰兒娃娃」，原po當下感覺整個寒毛豎起，驚呼「小姐怎麼會跟我說『是怕小嬰兒會哭』，應該「是我會先哭呀」。

Po文一貼出，許多看完的網友紛紛留言回應「她抱的是鬼娃恰吉嗎？」、「真的很恐怖，晚上會作惡夢」，有網友說「上次還遇到一個寶寶裝在黃色培養槽的掛在胸口出來送餐」，更多網友解惑說「是他嗎？ 因為我家妹妹，上課也帶一隻回來」、「應該是電子寶寶沒錯！別多想！我唸幼保系上禮拜才帶過，而且還四天三夜根本不敢出門」。

《玩具總動員3》大娃娃。圖擷自露天拍賣
《玩具總動員3》大娃娃。圖擷自露天拍賣
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