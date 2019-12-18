畢業久不聯絡突然約吃飯 網：這職業最破壞友情

原PO因聚餐被同學瘋狂推銷保險而不勝其擾，大嘆「賣保險真的是最破壞友誼最好的方式」。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多已經出社會的民眾偶爾會與學生時期的同學一起聚餐聊天，但如果有人一直藉著同學名義瘋狂推銷，恐怕會讓人不勝其擾。一位剛畢業的女網友發文分享，表示最近高中群組突然有一個同學約大家聚會，原本同學和老師都覺得這個點子不錯就答應一起出來吃飯，結果在吃飯過程中，這位約吃飯的同學卻一直推銷保險，雖然有人委婉拒絕，但他仍瘋狂聯絡每個人，讓原PO覺得既尷尬又無奈，表示「賣保險真的是最破壞友誼最好的方式」。

原PO在「Dcard」上發文，表示自己因為某些因素高中畢業後便沒有繼續上大學，而自己的高中同學都已經從大學畢業並開始就業了，但最近有位同學卻突然在高中群組約大家吃飯，說很想念大家，因此原PO高三導師和同學就一起約出來，原本吃飯氣氛都還不錯，但這位約吃飯的同學卻突然拿出筆記本，記下大家的公司名稱，接著便開始談保險，讓原PO傻眼，她說「我心裡就想哇這應該不妙了，結果他真的說服我們每個人跟他買保險。連老師都不放過呢！」

儘管有人委婉拒絕這位同學，但對方仍相當堅持，要他們回去想想，原PO以為可以就此擺脫這個問題，結果對方過了幾天後卻真的跑去問每個人的意願，讓她相當尷尬，並感嘆「想必是要過年了，想要衝一下業績」、「我猜現在很多人都把他封鎖了吧」。

對此許多網友紛紛表達同感，「唉商科上來，高中、大學、一堆同學都是，才發現原來只有做保險的才會主動聯絡我」、「是啊，感覺真差，原來同學聯絡，都是有目的性的」、「明明很久沒聯絡的朋友，突然說最近一起吃飯，真的是保險賣起來」、「保險不就是自以為正能量爆棚的工作嗎哈哈，爆棚到有夠反感的，真以為只有賣保險才能幹大事一樣」

但有網友也認為應該是新手保險員被逼業績，加上說話技巧不夠厲害才會如此，「保險真的很看說話技巧和關係，有的人真的很不會講話，也很不會先打好人際關係再來談」、「那種的就真的不會做業務，真的強的業務，跟您相處假設3小時，可能只有10分鐘談到保險，而且不會強迫式推銷」、「剛出社會狂被逼業績又想亂槍打鳥吧」、「新人會被強迫列名單，最快下手就是找同學逼買保險」。