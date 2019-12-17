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新鮮人問可買20年美金儲蓄險？ 網一面倒驚呼「拜託不要」

2019-12-17 14:26聯合新聞網 綜合報導

一名新鮮人想買20年期美金儲蓄保險當理財工具，網友皆極力勸阻。示意圖／ingim...
一名新鮮人想買20年期美金儲蓄保險當理財工具，網友皆極力勸阻。示意圖／ingimage授權
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在現今景氣差、薪水不高的環境，理財觀念對剛出社會的新鮮人來說相對重要，理財方法要慎選，以免越存越少，還卡住資金利用。一名剛開始工作的網友，想買一張20年的美金儲蓄險當理財工具，不料文章PO出後，網友一面倒地反對，直呼「6年的都划不來了，你還20年」、「拜託不要」。

一名網友在《PTT Womentalk版》提問，表示自己剛要開始工作想理財，媽媽介紹的理專推薦了一款美金儲蓄險，每年約繳7.3萬元（約2433美元），約期20年，共需繳交146萬元（約48600美元）。

原po進一步說明，若在第10年違約不續繳，可領回的金額大概和已繳費用打平；若繳滿20年，可一次領193.4萬元，不想領的話可續放至30年，一次領回272萬元；不然就是放到60歲後，以年金的方式每年領回12萬元，領到110歲。原po對這個保險計劃案頗感心動，覺得中途解約可當投資儲蓄，或老以後可當養老金，而且繳費金額在薪水的占比約十分之一，並不高，因此提問這張保單是否適合自己？希望網友給意見。

貼文一出，網友一面倒地反對，直呼「20年…，瘋了」、「買6年期的都會後悔，何況20年」、「不要買20年期的，業內人士衷心建議」、「花20年，不如把錢放在房貸上面」、「你媽該換理專了」。眾人反對的原因，主要是20年期太長了、變數太大，還有通膨問題，搞不好20年後拿到的價值比原本還低，20年期間投入的資金等於進入閉鎖期，不利運用，況且「美金還有匯率問題，20年後會怎樣沒人知道」。

也有網友較持平的建議，若真想採保守理財買儲蓄險，最長6年期的就好，「6年勉強可接受、20年太長了」，尤其是「美金只建議6年」，而且一定先考慮自己有穩定繳保費的能力，但最好是能保險歸保險、理財歸理財，先釐清自己的目的，「這筆是要存錢（保本）還是投資獲利（開源），再選擇理財工具，例如定存、零存整付定存，利率雖較低但相對資金較可以活用，不會有違約金的問題，或是買股票、ETF也是不錯的理財方式。

保險保費新鮮人通膨ETF

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