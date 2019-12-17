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女大生警局領回手機 當面解鎖螢幕…警員們全傻了

2019-12-17 11:58聯合新聞網 綜合報導

一名女大生到警察局領回遺失手機時，解鎖證明手機為自有時，桌布畫面意外洩露個人喜好...
一名女大生到警察局領回遺失手機時，解鎖證明手機為自有時，桌布畫面意外洩露個人喜好，讓她感到尷尬。示意圖／ingimage授權
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一名女大生不慎遺失手機，得知已被送至警察局後趕緊前往領回，為證明手機是屬於自己的，當著警察面解鎖，但手機桌布畫面卻瞬間讓周圍的警察都尷尬了，女大生哀嚎「一輩子的心靈創傷」，事件po網，眾人看後笑翻，表示「雖然很令人同情…不過求桌布」。

一名女大生在《Dcard》貼文表示，日前到便利商店買東西，隨手把手機放進外套口袋後，就騎車回家。騎經某個路口時，聽到一聲物體落地的聲音，然後就感受到外套隨風飄揚的輕盈感，直覺不妙。果真，外套口袋裡的手機不見了！回頭沿路找都未見手機，趕緊回家用市話撥打手機，沒想到接電話的人是警察，原來已被拾獲者送至警局，已可以去領回。

女大生趕至警局時，一群警察圍著桌子談話，負責處理的那名員警察就在人群「中心」，警察請她當面解鎖手機，當女大生打開手機螢幕鎖時，瞬間，「眾警察先生們突然安靜了下來」。

女大生表示，為了在同儕間營造優雅純粹的形象，所以將螢幕鎖設定成文青風圖案，但是手機桌布風格卻是完全迥異，是張只用小布巾遮住重點部位的肌肉猛男照。這畫面讓正在談話的一群警察瞬間靜默，當下氣氛也讓女大生尷尬到心裡狂喊「啊！讓我死吧」、「誰讓你們圍著看的！不能怪我啊！」

網友看後笑翻，沒人關心手機找回這件事，只歪樓「求桌布」，虧原PO「就叫你不要這麼肉慾了吧」、「小清新的背後藏著對肌肉猛男的喜愛」、「這樣讓我⋯⋯也想換那張桌布了！快交出猛男」。

警察Dcard手機

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