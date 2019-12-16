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3歲初戀5歲分手 爸爸苦惱怎安慰失戀兒子：我是失職父親

2019-12-16 18:01香港01 記者卡洛兒／綜合報導

兒子跟「小女友」3歲開始交往，但這段感情就只能維持2年。（fb「爆廢公社公開版」...
兒子跟「小女友」3歲開始交往，但這段感情就只能維持2年。（fb「爆廢公社公開版」圖片）
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3歲時的你會做什麼？5歲時懂得戀愛嗎？台灣一名爸爸近日在facebook發文，指兒子與「小女友」3歲開始交往，直到5歲分手，兒子失戀了跟他訴苦，但他完全不知如何回答，「不懂小孩的感情世界，我無法」。帖文引起很多家長共鳴，又安慰樓主稱，「我兒子幼稚園老師說：他今天和xxx結婚了！分手沒什麼的」。

該名爸爸日前在fb群組「爆廢公社公開版」分享兒子和小女友抱緊的合照，另一張則是兒子落寞的背影看着小女友走遠，他指兒子跟「小女友」3歲開始交往，但這段感情就只能維持2年，直至5歲就分手了，受傷的兒子因而跟爸爸訴苦，卻令樓主非常無助。

爸爸指都不知可以怎樣安慰兒子，「因為我5歲時還在『阿嬤我要買多多（乳酸飲品）」，他又自責道：「我是個失職的父親，不懂小孩的感情世界，我無法」。

帖文一出引起熱議，有網民驚訝小朋友的早熟，「我5歲在幹嘛呢」、「人生贏在起跑點」，又有人替樓主煩惱，「孩子爸辛苦了，這孩子從小就讓你擔心感情事」。

有爸媽則會心微笑，紛紛留言分享孩子的「初戀」，「你兒子算專情了，我那兒一個月後就忘了」、「兒子小一也跟我說交到女朋友，常問我怎麼讓女朋友更愛他」、「兒子幼稚園老師說：他今天和xxx結婚了！媽媽還沒看到親家，隔天我兒子回家就說他們離婚了」。

兒子落寞的背影看着小女友走遠，2年情已逝。（fb「爆廢公社公開版」圖片）
兒子落寞的背影看着小女友走遠，2年情已逝。（fb「爆廢公社公開版」圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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