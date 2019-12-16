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燒肉餐廳大半空桌竟回沒位子 詢客服馬上有空位

2019-12-16 16:57聯合新聞網 綜合報導

一名網友日前在「爆怨公社」po文說帶家人到汐止用餐，特別選中某家燒肉餐廳，現場接待店員發現該網友無訂位時，即回說「現場沒空位，現在要等喔」，但現場看到一半以上都是空位。當網友說要電問該店客服時，接待店員馬上改口說有位，前後態度差距之大，惹得原po直呼「感覺差了，不想吃了」。

原po文中表示，日前晚上跟家人來汐止吃飯，想說吃個燒肉餐廳，因臨時決定所以沒先訂位，現場被接待員告知「那現在沒位子」、「現在要等喔」。原po環顧現場有一半以上位子是空的，於是回應接待員說「他直接問客服好了」，接待員的態度頓時180度轉變，改口說「剛剛有人取消位子，要用餐嗎？」原po聽到這句話瞬間傻眼，直呼「感覺差了，不想吃了」，直接帶家人離開吃別家店。吃完晚餐原po繞回燒肉餐廳發現，它還是一半以上位子沒人座。

網友在看完po文後，紛紛留言回應「就是想飢餓行，又被客人發現，某狼啊」、「因為等等牛頭帆要找200人大火拼，所以不接客嗎」，有網友緩頰「因為人力的關係，現在有些餐廰就會搞這種情況」、「很多餐廳都是這樣」，也有網友力挺「瓦城也很好吃阿」，更有網友直指「你指名道姓業者都沒吉你，真好」、「挺你，不吃最大，汐止不差這家」。不過，有網友質疑「那為什麼不訂位?」

網友帶家人到燒肉餐廳用餐，竟被現場一半以上都是空位的餐廳接待員回說「現場沒空位，...
網友帶家人到燒肉餐廳用餐，竟被現場一半以上都是空位的餐廳接待員回說「現場沒空位，現在要等喔」。圖擷自「爆怨公社」
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