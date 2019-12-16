外送員送餐遇眼熟臘腸出迎 喚牠舊名有回應感動噴淚

奇蹟是一件巧妙的事，而一名熊貓外送員的奇蹟故事就這麼展開。照往常一樣，客人點餐之後，準備送餐到客人指定的地點，這時眼前出現一隻似曾熟悉的臘腸狗，外送員跟狗狗當下四目接觸近30秒後，他脫口叫出一個名字，結果奇蹟就這麼發生。

外送員在「靠北熊貓」po文表示，送餐到一個老舊公寓，正當走上樓時，看到一條臘腸狗走出來，30秒後，立馬喊了牠的名字，狗狗也衝向這邊。外送員說「當下我無法置信我的雙眼，沒錯，牠就是我家失蹤5年的臘腸狗，我們兩個喜極而泣的擁抱，因為整整5年沒見面了！」

跟在後面出來取餐的狗主人看到這一幕，也非常感動，狗主人答應外送員，願意把這隻撿來的臘腸狗，歸還給原主。外送員文末也不忘謝謝「外送這份工作，讓他重捨他的小寶貝」。

po文一出，短時間就吸引許多網友熱議並紛紛留言回應「恭喜你找到失蹤的家人」、「世上最美好的事情」、「這洋蔥太大顆了」，也有網友表慶幸「好險有被撿到的人有好好照顧」、「第二個主人看來也把牠照顧的很好，可以常帶牠回來看看」。

不過也有網友質疑內容真實性「 太感人了，要是假的我就揍你」、「這也太誇張了」、「我覺得這文筆比這狀況還浮誇」、「剛看完電影編出來的」。